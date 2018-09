Can We Run: Un día para hacer deporte junto con nuestra mascota

La presentación de Can We Run en el Ayuntamiento

La ciudad de Málaga acogerá el próximo 30 de septiembre la actividad 'Can We Run', organizada por La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y Go Fit y que tiene como objetivo la concienciación sobre la tenencia responsable de mascotas. Esta estará compuesta de dos pruebas a elegir, la primera es una marcha de 1.5 kilómetros y la segunda es una carrera de 3 kilómetros. En ambas, los participantes deberán de estar acompañados de sus perros. Además, también se podrá disfrutar de otras actividades junto a estos animales, como una exhibición de galgos en un circuito de agilidad, una demostración de perros de la policía y terapia de perros con niños. Este evento también tiene un fin solidario ya que el 30% de lo recaudado con las inscripciones se donarán a la Protectora de Animales de Málaga

En la presentación han estado presentes: el concejal de sostenibilidad medioambiental, José del Río; el gerente de La Opinión de Málaga, Raúl Rico, el concejal del distrito Carretera Cádiz, Raúl Jiménez; la presidenta de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, Carmen Manzano y delegada de Turismo, Cultura y Deportes, Monsalud Bautista. Del Río destacó que desde el Ayuntamiento ven "muy positivo que se celebren estas actividades" y que por ello felicita a La Opinión para finalizar destacando que "todo lo que sea concienciar es importantísimo". La delegada declaró que "una ciudad que hace deportes es una sociedad desarollada" y que no nos encontramos ftrente a una carrera de competición sino que una actividad que "socializa a familias y mascotas" Además, el 30% de los recaudado se entregará a la Sociedad Protectora de Animales de Málaga para colaborar en su importante labor. La misma presidenta del refugio, destaco la importancia que tienen eso beneficios para los animales. "Actualmente estamos constryendo una cuarentena para poder dar los mejores tratos a los animales enfermos o que lo necesiten" y hacerlo "uniendo el deporte, las familias y los animales es maravilloso".

Los precios de este evento rondan entre los 3,95 euros para menores, los 6,95 para adultos y los 17,95 si se participa en familia (4 miembros). Además, todos los participantes al llegar a la zona del evento recibirán una bolsa con diversos obsequios de todos los proveedores. Aquellos que estén interesados en participar lo pueden a través de la página web https://www.canwerun.com/ o en el departamento de mascotas de El Corte Inglés. Según han anunciado esta mañana, mse esperan unos 250 participantes en esta primera edición en Málaga

La inscripción contempla la bolsa del corredor, la camiseta del evento y la bandana para la mascota, el seguro de responsabilidad civil y de accidentes y varios regalos obsequio de los patrocinadores Supermercados El Corté Inglés, Coca-Cola, Boomerang, Trixie, una tarjeta regalo de 10 euros para la sección de mascotas de El Corte Inglés entre otros. Además, como aseguradora oficial, el evento cuenta con Divina Pastora Seguros.

'Can We Run' es un evento organizado por 'La Opinión de Málaga', Prensa Ibérica -grupo de comunicación al que pertenece el diario- y Go Fit, con la colaboración del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, Fundación Unicaja, Coca Cola, Colegio Oficial Veterinarios Málaga, Copyrap y el patrocinio de El Corte Inglés, Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía y Advance.