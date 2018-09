Bendodo cree que las elecciones andaluzas serán en noviembre

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, aseguró ayer que no ha habido ninguna ruptura entre PSOE y Cs sino que es «un acuerdo para disolver el Parlamento andaluz y convocar elecciones, supongo que en noviembre». No obstante, dijo que el cambio en Andalucía no viene del partido que en estos tres años y medio «ha apuntalado un régimen de 40 años» (en referencia a Cs), sino del PP.

«Creo que el teatrillo o paripé entre PSOE y Cs no es un ruptura de ningún pacto, es un acuerdo para disolver el Parlamento andaluz y convocar elecciones supongo que este mes de noviembre próximo», aseguró Bendodo a preguntas de los periodistas.

El también presidente de la Diputación Provincial de Málaga señaló que «es muy difícil creer que después de tres años y medio donde un partido nuevo ha apuntalado a un régimen de 40 años, y lo digo así de claro, el verdadero cambio en Andalucía venga de la mano de esos que han estado apuntalando lo que lleva 40 años aquí».

«El verdadero cambio significa abrir las ventanas y un gobierno del PP, porque estoy convencido de que así le irá mejor a Andalucía», manifestó Bendodo, que además ostenta el puesto de portavoz del Partido Popular andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla.