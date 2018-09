Los barracones de la Universidad Laboral no estarán para el inicio del curso

"Si ya estábamos indignados al saber que se adoptó una solución provisional a lo ya provisional, lo de ahora es rizar el rizo". Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo, compuesta por padres y vecinos de Teatinos, se queja así después de que el equipo directivo de la Universidad Laboral haya confirmado que los barracones donde estudiarán 180 alumnos de Secundaria de la zona no van a estar a tiempo para este lunes, cuando comienza el curso para los alumnos de la ESO, Bachillerato y FP.

"No van a llegar", asegura Villanueva, que critica la falta de diligencia de la Junta de Andalucía, que hasta el lunes no envió a los responsables de obra a la parcela donde se instalarán estas prefabricadas "para tomar medidas". "El 26 de abril la consejera, Sonia Gayá, informó en el Parlamento andaluz, a raíz de una pregunta parlamentaria de IU, que los niños de Teatinos serían escolarizados en aulas prefabricadas en la Universidad Laboral. Si ya habían tomado esta decisión de forma unilateral, a pesar de que contaban con parcelas alternativas que se habían ofrecido, no entendemos tanta demora", critica la portavoz de Prometo.

De hecho, hasta el 17 de agosto, "en plena Feria", la Delegación no presentó la solicitud a Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga de licencia de obras para poder empezar los trabajos. Educación culpó entonces al Ayuntamiento de que las obras no habían empezado porque faltaba esta licencia. Un permiso que no se dio hasta este lunes porque, según el Consistorio, entre otras cosas, faltaba documentación, el abono de unas tasas y el preceptivo informe de bomberos.

Para que los niños no pierdan la primera semana del curso, de manera temporal, darán clases en la sala de televisión de la cercana Residencia Andalucía. "Los directores de la Universidad Laboral y de esta residencia escolar han llegado a este acuerdo, que no deja de ser un acto de generosidad. Una medida provisonal que no podrá estirarse más allá que hasta el 24 de septiembre y mientras se incorporan, de forma paulatina, los residentes", explicó Villanueva.

La Residencia Andalucía es un centro público que pertenece a la Consejería de Educación que lleva funcionando más de 40 años colaborando con los institutos de la zona, para escolarizar con las mejores garantías a niños de la provincia de Málaga principalmente, aunque también cuenta con alumnos de otros puntos de Andalucía. Incluso a jugadores de las categorías inferiores del Málaga CF.

En estos días, los padres de estos 180 niños han tenido ya oportunidad de entrar en contacto con el nuevo equipo docente. Una plantilla de 13 profesores que estarán integrados en los departamentos de la Universidad Laboral, para hacer las programaciones y trabajar de manera coordinada, pero que es autónomo.

"Es sorprendente la imprevisión de la Junta de Andalucía", insiste Mar Villanueva. Las familias de Teatinos llevan más de 15 años reclamando la construcción de un nuevo instituto en la zona. El pasado mes de enero se colocó la primera piedra. Durante el proceso de escolarización, en marzo, la Consejería ofertó estás plazas de nueva creación "aunque ya sabía que el centro no iba a poder entrar en servicio en septiembre, por lo que nos sentimos engañados", dice la presidenta de Prometo. Si se cumplen los plazos, el IES Teatinos estará terminado en junio de 2019 y podrá acoger a alumnos en septiembre próximo, para iniciar el curso 2019/2020.

Por el momento, según indicó Villanueva, en la parcela donde se tienen que situar los módulos prefabricados, al menos los operarios ya han empezado a desbrozar y a desescombrar, "pero poco más". De hecho, este periódico ha podido constatar que en la mañana de este miércoles todavía no había presencia de obreros trabajando en la parcela.