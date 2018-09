El comercio rechaza la idea de poner libertad horaria en todo el municipio

Sindicatos, comerciantes, consumidores y partidos de la oposición han firmado este miércoles un manifiesto en el que se rechaza la idea del Ayuntamiento de Málaga de establecer la denominación de Zona de Gran Afluencia Turística para todo el término municipal de cara al periodo 2019-2022. Los firmantes del texto son las centrales sindicales CCOO y UGT, las patronales Fecoma y Málaga Comercio, el centro comercial abierto Cruz de Humilladero, la asociación de consumidores Facua y los grupos municipales del PSOE, Málaga para la Gente y Podemos.

Todos han reclamado al equipo de gobierno que rectifique en sus pretensiones por entender que sólo benefician a las grandes superficies comerciales (los establecimientos de más de 300 metros tendrían libertad horaria total durante todo el año, incluyendo domingos y festivos) y que perjudicarían al pequeño comercio y a los trabajadores del sector, que se verían abocados a modificar sus horarios para ajustarse a estas nuevas condiciones. Además, han anunciado que presentarán ante el Consistorio informes desfavorables a esta propuesta sin descartar, en el caso de los sindicatos, movilizaciones en caso de que el Ayuntamiento siguiera adelante en sus planes.

Los firmantes también rechazan la segunda opción barajada por el Ayuntamiento en su propuesta consistente en que haya libertad horaria en todo el municipio en los periodos de Navidad, el domingo coincidente con la Semana Blanca, la Semana Santa y desde el 15 de junio al 15 de septiembre (tal y como ocurre en localidades de la Costa del Sol.

Fuentes del Ayuntamiento, por su parte, han apuntado a este periódico que las propuestas se han remitido a los agentes del sector precisamente para debatirlas de forma previa y han aclarado que todavía no se ha remitido ninguna petición a la Junta de Andalucía, que es el organismo competente que debe decidir finalmente al respecto.

"El equipo de gobierno y Ciudadanos quieren modificar los usos del comercio desde una posición de liberalismo absoluto y extremo, y con ellos las condiciones de los trabajadores de este sector. Es una enmienda a la totalidad de la Ley de Comercio de Andalucía", ha explicado el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz, que ha reprochado al Ayuntamiento que se ponga al servicio "de las grandes áreas comerciales y de los grupos de inversión" sin pensar en el perjuicio que supondría para el pequeño comercio tradicional.

Muñoz ha comentado que la capital, pese a las grandes cifras de afluencia de turistas, es para muchos de estos visitantes un "lugar de paso", por lo que a su juicio, no está justificada la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para todo el municipio, como sí ocurre en otras localidades andaluzas y en municipios de la Costa del Sol. Actualmente (periodo 2015-2018), la capital sólo tiene concedida esta denominación para la zona del Centro Histórico y parte de la zona Este, pudiendo abrir los domingos de Semana Santa y de agosto, y los firmantes del texto consideran que lo correcto es mantener esta situación, en aras de preservar el equilibrio entre pequeño comercio y grandes superficiales.

"Nuestra pretensión es mantener pastilla actual. Con el Centro y el Muelle Uno es suficiente, ampliarla es una auténtica barbaridad", han comentado en CCOO. "No puede ser que Málaga esté abierta las 24 horas de los 365 días del año para los visitantes", ha añadido Muñoz. De hecho, los pequeños comercios de menos de 300 metros ya tiene libertad de horarios pero no la ponen en práctica por que no pueden costear más plantilla para ello.

Su homólogo de UGT en Málaga, Ramón Sánchez, ha criticado que el equipo de gobierno haya dado este paso "de tapadillo" y "sin tener en cuenta a los interlocutores sociales" y asegurado que una medida así "precarizaría aún más las condiciones laborales" de los empleados del sector, muy feminizado y donde ya existe mucho peso de los contratos temporales y a tiempo parcial. "El interés del Ayuntamiento está con los grandes centros comerciales, que no son los que generan el empleo", ha apuntado. Y es que según los sindicatos, de los 70.000 trabajadores que emplea el comercio en la provincia, 58.000 proceden del comercio tradicional y sólo 12.000 de las grandes superficies. "Queremos que se equilibre la Málaga de los ciudadanos y de la de los turistas", ha añadido.

Los sindicatos también ha puesto en duda algunas de las previsiones que cita el Ayuntamiento en su informe en el que justifica la petición de ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística, entre ellas que se crearían 3.000 nuevos empleos en el sector y que la facturación subiría entre 40 y 47 millones de euros al año. "Eso es una falacia", han asegurado. Respecto a la afluencia de cruceristas, CCOO y UGT han recordado que muchas de estas personas, en su paso por Málaga, apenas se llevan "un imán de nevera", lo que tampoco justifica la ampliación de horarios.

La representante de la asociación de consumidores Facua, Lola García, también ha criticado la iniciativa del Consistorio, al entender que acabaría con el actual "equilibrio" entre pequeño y gran comercio, en favor de éstos últimos. "Nuestro informe será desfavorable", avanzó.

Por parte de los comerciantes, el responsable de Málaga Comercio, Salvador Pérez, se ha sumado al rechazo de la propuesta municipal."Esto hay que hacerlo con consenso y con tranquilidad, para que nadie salga perjudicado. No podemos olvidar al pequeño y mediano comercio", ha explicado.

En representación de los partidos de la oposición han acudido Daniel Pérez, portavoz del PSOE; Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente; y Juan José Espinosa, concejal no adscrito de Podemos. "El PSOE siempre ha defendido al pequeño y mediano comercio. Lo que haría esta propuesta es precarizar el trabajo. Entendemos que no es lo mas adecuado para Málaga. Ahora mismo, la situación está suficientemente dotada con el Centro", ha apuntado Pérez.

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, ha señalado a este periódico que los escenarios planteados por el Ayuntamiento se han elaborado a partir del análisis del actual panorama comercial y turístico, ya que a finales de octubre hay que presentar a la Junta de Andalucía una nueva propuesta. En todo caso, ha reiterado en que el actual documento está abierto a debate y a las ideas que les hagan llegar los agentes del sector. Con todos esas aportaciones se consensuará un planteamiento final que deberá pasar por la junta de gobierno local del Consistorio antes de ser remitido a la Junta, que será quien decida finalmente la aprobación.

"Llamo a la tranquilidad, al diálogo y al consenso. Hemos iniciado un proceso de negociación participativo o colaborativo.Trabajamos en una propuesta en la que todo el mundo se sienta cómodo. Estamos en todo caso esperando que nos lleguen las alegaciones de todos los colectivos a los que se les ha mandado la propuesta", ha comentado la edil, que afirma que en el sector hay voces y organizaciones que apoyan el planteamiento del Consistorio, otras que quieren aportar matices y otras que pueden oponerse

En todo caso, ha apuntado que la segunda propuesta que maneja el Ayuntamiento (y que ya utilizan otros enclaves de la Costa del Sol) "no puede incomodar a nadie porque si lo hicieran estarían admitiendo que se estaría discriminando comercialmente a la ciudad de Málaga respecto a otros municipios".