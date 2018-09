Domingo insiste en que querían obligarle a "prevaricar"

Teresa Domingo se ha ratificado en la denuncia que realizó en 2014 en la que acusaba al concejal y al gerente de Urbanismo de «obligarme a prevaricar». Domingo explicó que en las reuniones mantenidas con Cardador y el concejal Francisco Pomares «me estaban exigiendo que cruzara la línea de la legalidad. Si yo hubiera cumplido lo que ellos me pedían eso hubiera sido prevaricar, lo dije entonces y lo mantengo ahora». Con cierta ironía, Domingo matizó que «Pomares y Cardador nunca me dijeron ´prevarica´, pero sus órdenes me obligaban a ello».

Denunció lo que llamó «urbanismo a la carta. «Había requerimientos continuos para que modificara el PGOU recientemente aprobado para que no computaran las terrazas con el objeto de legalizar las infracciones urbanísticas ya detectadas y además con expedientes abiertos, lo que pretendía era un urbanismo a la carta»

Cardador y Francisco Pomares

El último en comparecer fue el gerente, José Cardador, que solo respondió a preguntas del concejal de Urbanismo ya que el resto se negó a preguntarle. Cardador dijo que lo que se está viendo en esta comisión de investigación «desvirtúa» el tema de los expedientes de infracciones y concesiones de licencias, relatando que ha pasado mucho tiempo.

Explicó que en época de Domingo comenzó a ver en infracciones «una serie de errores jurídicos administrativos». Por último, dijo que el tema de Villa Arenal es «cosa juzgada», y añadió que el equipo de Domingo podría haber incurrido «en prevaricación activa», porque todo el equipo trabajaba en esos expedientes, teniendo abandonado el resto.

Por último el edil de Urbanismo Francisco Pomares, justificó el tratamiento especial que se dio a los expedientes de Villa del Arenal en la pretensión de «atender mejor a los vecinos» y que se ha actuando siempre «dentro de la legalidad».