Una médico del centro de salud de Vélez Norte sufre una crisis hipertensiva ante la saturación de trabajo

Con cuatro médicos y un pediatra para cubrir la plantilla de 11 médicos de familia y tres pediatras que tiene el centro de salud de Vélez Norte, una de las médicos que trabajaba ayer en esta situación sufrió una crisis hipertensiva ante la saturación de trabajo.

La mujer, de unos 60 años de edad, estaba "totalmente desbordada", según han informado desde el Sindicato Médico, por lo que empezó a sentir mareos, inestabilidad, náuseas, dolor en el pecho, y alcanzó unos niveles de tensión de 240/140 cuando lo habitual en una persona de esa edad es 130/70. "Es una barbaridad. Con esos niveles es para casi que te ingresen", explicaron los compañeros.

La mujer fue estabilizada por los propios médicos del centro y se fue a casa. Hoy no ha ido a trabajar al no tener el estado de salud que requiere para afrontar su labor diaria. "Cuando hay tres o cuatro médicos tienen que ver a sus pacientes más a los de los siete compañeros que no están", han explicado desde el Sindicato Médico. Una carga de trabajo que ha provocado esta situación que quieren presentar desde el sindicato para ver si se trata de un accidente laboral. "Nosotros creemos que sí y lo estamos tramitando", sentenciaron.

En cuanto a la vuelta de la facultativa a su puesto de trabajo, desde el Sindicato Médico han indicado que no volverá hasta que cambien las condiciones laborales que le llevan a la crisis.

No es la primera vez que se denuncia la situación precaria del centro. A finales de mes, el delegado del Sindicato Médico en Vélez Málaga, Juan Carmona, expuso que el centro había llegado a contar solo con tres médicos y un pediatra durante todo el día. Asimismo, el director del centro fue agredido verbalmente mientras pasaba consulta hace unas semanas y hace dos meses hubo otra agresión física a una especialista y una enfermera.