La patrulla canina que vela por la seguridad y detecta estupefacientes

Son siete perros, siete pastores alemanes o belgas malinois, que casi rozan los 40 kilos de peso y que están preparados para patrullar por las calles para velar por la seguridad de la ciudad y buscar estupefacientes en cualquier escenario.

La Unidad Canina de la Policía Local de Málaga, perteneciente al Grupo Operativo de Apoyo (GOA), se conformó en 2012 con el objetivo de reforzar la seguridad en Málaga. « La sola presencia del perro ya impone seguridad», explica el policía y responsable de esta unidad, Alejandro Atienza. Sin embargo, la particularidad de esta patrulla canina reside en la capacidad de hacer dos funciones que muchos ven contradictorias; velar por la seguridad y buscar sustancias ilegales, una dualidad que les convierte en la primera unidad de España en hacer las dos funciones con los mismos perros.

Su actividad, desconocida por muchos, se podrá conocer un poco más el próximo 30 de septiembre en una exhibición que realizarán con motivo de la carrera Can we run que ha organizado La Opinión en colaboración con Prensa Ibérica, grupo editor del diario, y Go Fit. Será a las 11.45 horas en la plaza del Parque de Huelin, lugar desde el que arrancará la carrera.

Para que estos compañeros de cuatro patas cumplan con sus tareas diarias hay un trabajo duro y constante. Cada uno está asignado a uno de los policías que componen esta unidad y viven con ellos; un vínculo necesario para llegar a ser disciplinados y cumplir a rajatabla con sus labores. A diferencia de lo que algunos creen, estos perros están adiestrados en positivo, es decir, no les pegan para que aprendan ni los drogan para que sepan detectar las sustancias. Corren, nadan, hacen ejercicio o un entrenamiento con una fuerte dosis de disciplina. «Por ejemplo, en una reyerta en la feria, echar un perro con bozal es como si entraran 50 compañeros», apunta Atienza.

Otra de las particularidades de estos perros es que cinco de los sietes que conforman la unidad han sido salvados de ser sacrificados por su agresividad y haber mordido en ocasiones anteriores. «En un mes y medio sabemos si un perro sirve para la unidad, si no es así le buscamos otra salida», explica el responsable de la unidad. Y es que, además de prestar su servicio diario junto a los perros, a esta unidad llegan muchas peticiones de dueños que no saben qué hacer con algún perro, aunque no quieren desprenderse de ellos. En esos casos, les intentan buscar un nuevo hogar o gestionan su paso a alguna protectora.

Con un promedio de vida profesional de cinco o seis años, en la unidad ya se han jubilado tres perros y otros dos han fallecido. Una etapa que al culminar, ya sea por enfermedad o jubilación, la pasan hasta el finar de sus días en casa de sus dueños, donde conviven con la familia y el nuevo integrante que pasa a formar parte de la unidad canina.

El responsable de la unidad asegura que hasta hoy ningún perro ha tenido que morder a nadie. En las situaciones a las que han sido expuestos no ha sido necesario ni quitarles el bozal. El perro es lanzado con la correa y solo con su fuerza tumba a la persona. Aun así, aseguran que para la ciudad sería necesario ampliar el número de perros hasta 10. Otro de los proyectos en los que se trabaja para poner en funcionamiento es ampliar sus tareas y enseñarles a buscar droga en los registros a personas. «Si lo hiciera ahora mismo, si el individuo tiene una mala reacción, el perro no dudaría en atacarle», exponen.

Cómo apuntarse a la carrera

Los interesados pueden inscribirse a través de la página oficial de Can We Run en Málaga. La inscripción para runner adulto y su perro es de 6,95 euros; para menores (de 4 a 17 años) acompañados de su mascota es de 3,95 euros. Si quieres correr con tu familia en equipo (4 miembros) más tu compañero perruno, la inscripción es de 17,95 euros. Si por el contrario deseas participar en la marcha, la inscripción para adultos es de 6,95 euros, para menores, de 3,95 euros y para familias, 17,95.

Este evento está patrocinado por El Corte Inglés y Advance. Cuenta con la colaboración de Supermercados El Corte Inglés, Coca-Cola, Boomerang, Trixie, Copyrap, Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio oficial de Veterinarios de Málaga. Además, como aseguradora oficial cuenta con Divinapastora Seguros.