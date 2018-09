Aemet extiende la alerta amarilla por tormentas a toda la provincia

Alerta amarilla en toda la provincia de Málaga. El frente tormentoso que está entrando en la provincia de Málaga ha elevado el nivel de alerta, que inicialmente era sólo para la Axarquía. Desde las 14.00 horas de hoy la provincia espera recibir lluvia en forma de tormentas, con un elevado aparato eléctrico y con previsión de caída de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Hay que recordar que en la tromba del jueves en Ronda cayeron 45 litros en media hora.

La alerta amarilla volverá a activarse a las 8.00 horas del sábado en toda la zona litoral (Costa del Sol, Málaga capital y Axarquía) y en el Valle del Guadalhorce. Se mantendrá así prácticamente durante toda la jornada, dándose por terminada a las 20.00 horas. En Antequera y Ronda también se activará esta alerta, aunque será a partir de las 14.00 horas.

En el caso de Málaga capital, se esperan lluvias prácticamente de forma ininterrumpida desde este mediodía hasta la tarde del sábado, cuando empezará a bajar la intensidad. No obstante, el rieso de lluvia se mantendrá hasta el lunes al mediodía, con un pico el domingo, que mantiene un 65% de posibilidades de lluvia, aunque en este caso no serán en forma de tormenta como el viernes y sábado. Las temperaturas se mantendrán altas, con máximas que rondarán entre los 26 y 28 grados y mínimas que no bajarán de los 20 grados, acrecentando la sensación de bochorno.