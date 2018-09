Batida para limpiar la playa en el Día Mundial de la Limpieza del Planeta

Keep the Beach Clean Málaga celebrará la nueva batida este sábado

Keep the Beach Clean Málaga celebrará la nueva batida este sábado

«En menos de 15 metros cuadrados hemos llegado a recoger cantidades anormales de colillas , basura y plásticos de la arena de la playa» lamenta Francisco Javier García, miembro de la asociación Keep The Beach Clean Málaga. Junto a sus compañeros, y los voluntarios que se unen a sus iniciativas, estos malagueños organizan cada semana dos batidas para limpiar las playas que recorren la costa de la capital, ya que consideran que la cantidad de residuos que encuentran en ellas atentan gravemente contra la salud del medio ambiente.

Con motivo del Día Mundial de la Limpieza del Planeta, mañana, la asociación hace un llamamiento para que todo aquel que quiera participe en una quedada grupal en la que llevará a cabo una limpieza masiva en Sacaba Beach.

«Málaga vive del turismo de sol y playa, y es precisamente aquí donde más porquería existe. En otras ciudades las medidas de limpieza son más contundentes. Aún así, falta concienciación y no existe una cultura que mire por el medio ambiente» sentencia Francisco, que además recuerda que las plagas de medusas que se han producido este verano en el Mediterráneo tienen relación directa con la suciedad que existe en la costa. «No podemos quejarnos del auge de medusas cuando no recogemos nuestros residuos. El número de medusas crecen porque crece la basura en los mares y océanos».

En este sentido, Keep The Beach Clean critica que no se tomen medidas efectivas que garanticen la limpieza de las playas. «No hay suficientes contenedores ni se reparten conos de plásticos para tirar las colillas de cigarros como existen en otras comunidades. Tampoco se incentiva la recogida ni se promueve esta cultura por la ciudad», indica el portavoz, que también pide que se lancen campañas en colegios e institutos.

Antes de crear la asociación, los miembros de la misma limpiaban las playas por iniciativa propia. «No veíamos lógico estar rodeados de basura cuando íbamos a disfrutar de la playa. Así que nos juntamos varios amigos para limpiar algunas zonas. Cada vez se apuntan más gente y ya estamos consiguiendo tener más visibilidad gracias a la ayuda de patrocinadores y por la difusión en redes sociales», explica Francisco.

De cara a la batida de mañana sábado, la organización lanza un mensaje: «Nos encantaría ser muchos pero no obligamos a nadie a acudir. Si conseguimos cambiar la conciencia, aunque sea de dos personas, estaremos orgullosos de abanderar este movimiento».