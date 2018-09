El precio de la confluencia

En Málaga, hay un sentimiento de preocupación en los partidos de izquierdas que se mueven al margen del PSOE en Málaga. Uno de los principales ingredientes para que cuaje una confluencia que ofrezca unas garantías mínimas en las próximas municipales de mayo es la aclamada «generosidad». Para que IU, Podemos y Málaga Ahora encuentren cobijo bajo un mismo techo, sus actores principales tienen que mirar más allá del seto. Eso pasa necesariamente por la confección de una lista que se traduzca en renuncias. No todos los que ocupan ahora mismo un sillón de concejal en el Ayuntamiento de Málaga lo podrán mantener después de mayo. Los rostros son familiares. Eduardo Zorrilla, Ysabel Torralbo, Juan José Espinosa,etc. Todos afirman querer lo mismo, pero nadie encuentra el camino.

La aclamada generosidad está brillando por su ausencia. Al menos, hasta ahora. Algunos de los implicados ni se hablan y fuentes implicadas en la negociación confirman los nulos avances registrados hasta el momento. La realidad se está imponiendo al cliché del acuerdo teórico que se ha firmado entre IU y Podemos, y en el que se fija como prioridad implicar al máximo número de partidos posibles. Eso significa, en teoría, contar con Málaga Ahora. La formación municipalista, aseguran las mismas fuentes, ya habría puesto precio a su integración: Ysabel Torralbo como número 2 y Rosa Galindo como número 6 en la futura lista, además de disponer de un tercio de los técnicos del futuro grupo municipal y obtener la tercera parte del reparto del dinero asignado. «A mí me parece una actitud soberbia y engreída», explica una persona implicada en lograr una candidatura con cierta solvencia. «Están fuera de toda lógica», añade otra.

Esa lógica en Málaga Ahora pasa también por tener en alta estima a su propio proyecto. Hasta el punto de estar convencidos de que podrán sacar dos concejales si acuden solos a las municipales de mayo. Una posibilidad que gana fuerzas por días. A las exigencias elevadas que plantean en Málaga Ahora hay que sumarle la mala relación personal entre los concejales de IU y algunos miembros de Málaga Ahora. Si en público los concejales guardan las apariencias, las redes sociales están llenas de ejemplos de desprecio mutuo.

Es cierto que Málaga Ahora e IU lo disimulan. Pero eso no es posible con Juan José Espinosa. No sería exagerado hablar de odio visceral entre quienes fueron antiguos compañeros de filas. Por ello sólo existe una interlocución con una parte de Podemos. Pero Espinosa tiene a la otra parte de Podemos consigo. Si logra salir indemne de la ponzoña judicial que le espera, tiene pensado presentar su candidatura a las primarias que se tendrán que celebrar en Podemos si no hay un acuerdo para la candidatura de las municipales. Hasta ahora la confluencia no va avanzando mucho porque todos se están mirando mucho al ombligo. Una persona con información directa sintetiza la situación de la siguiente manera: «A nivel local, mientras que las negociaciones no avanzan en las mesas de IU y Podemos, las reuniones informales y contactos múltiples de distintos grupos y corrientes se van intensificando». Hasta ahora, sin un resultado palpable.

Adelante Andalucía Este miércoles fue presentada en Málaga Adelante Andalucía. Una confluencia que integra a Podemos e IU, además de Equo y otras formaciones. Esta fórmula, así lo aseguraron los representantes de los diferentes partidos, debería ejercer como espejo para las municipales de 2019. Pero el deseo está llamado a chocar con la realidad. En Marbella, por ejemplo, la motivación que tienen en IU para ir con Podemos de la mano es nula.