Doce profesores malagueños, nominados a los Premios al Mejor Docente de España

Málaga mantiene el nivel. Doce profesores malagueños están nominados a los Premios Educa Abanca. Mejor Docente de España 2018, los Goya de la Educación. Unos galardones en los que Málaga ya destacó el curso pasado con 16 nominados de los que dos se alzaron con el galardón.

Tras recibir casi 1.900 propuestas de toda España, la organización ha hecho público el listado de nominados con docentes de todos los niveles educativos, de colegios públicos, concertados y privados, que han sido propuestos por alumnos, exalumnos y familias que reconocen así los méritos de sus profesores.

Los nominados de la provincia de Málaga este año son, en la categoría de Educación Infantil, Laura Vela Toro, del CEI Sagrada Familia y Elísabeth Guerrero Velasco, del CEIP San Faustino de Vélez Málaga.

En Educación Primaria, han sido seleccionados Ana María Toscano, del CEIP Miguel Hernández de Arroyo de la Miel (Benalmádena); Laura Caparrós González, del CEIP El Pinillo de Torremolinos; Magdalena Rodríguez García, del CEIP La Biznaga de Málaga, y Mehdi Nolte, del CEIP El Tomillar de Benalmádena.

También hay representación malagueña en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato, con Ali Bagherian Vessali, de Novaschool Añoreta en Rincón de la Victoria; Javier Gómez Jiménez, del Colegio Sagrado Corazón de Málaga, y Josefa García Estebanez, del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre.

Por último, han resultado nominados tres docentes de la Universidad de Málaga: José Luis Chinchilla Minguet, Raquel Cantero Téllez y Vicente Fernández González.

Entre los seleccionados por la plataforma educativa que convoca estos ya prestigiosos premios, destacan dos profesores que ya fueron nominados el curso pasado: Mhedi Nolte y Laura Vela. Esta última, profesora en el CEI Sagrada Familia de Ciudad Jardín, aseguró a La Opinión que "es un honor volver a repetir nominación entre grandes de la enseñanza, además de repetir nominación con docentes que estuvieron también nominados en la primera edición".

Además, esta profesora de Infantil se muestra "muy agradecida a todas las personas que confían en mí día a día: compañeras, amigos, mi familia, las familias de mis alumnos y a mis alumnos, porque al fin y al cabo esta aventura es para demostrar que una mejor educación es posible".

Por su parte, la profesora de Historia del Colegio El Pinar Josefa García Estébanez, nominada por primera vez, afirma sentirse "orgullosa por la nominación y sobre todo por encontrarme en ese grupo de profesores malagueños que optamos al galardón". "Otros años he visto a compañeros y amigos en la lista y siempre he pensado que es una de las mejores cosas que, como docente, te puede pasar. No por el reconocimiento, sino porque es una manera de prestigiar la profesión, de evidenciar nuestra entrega a la Educación y a nuestros alumnos, que son los que dan sentido a lo que hacemos día a día. Más allá de lo ocurra, para mi esta nominación ya es un premio", asegura.



Los diez finalistas, el 5 de diciembre

El comité de expertos que conforma el jurado de Los Premios Educa Abanca. Mejor Docente de España valorará ahora seis dimensiones para puntuar a los docentes: la calidad docente y la satisfacción del alumnado; la proyección del profesor en la sociedad; la investigación y transferencia de conocimiento; la formación y reciclaje de conocimientos; la transmisión de valores y la innovación y uso de TIC.

El próximo 5 de diciembre se publicará el ránking con los 10 finalistas que optan al Premio Mejor Docente de España 2018. Posteriormente, el 10 de enero de 2019, se harán públicas las puntuaciones de los 10 finalistas de cada categoría, conociéndose ya los ganadores. Los premios se entregarán el 23 de febrero.

En la primera edición celebrada el pasado curso, los malagueños Samuel Ruiz, del CEIP Los Morales, y Patricia Mercedes Santos, del IES Universidad Laboral, fueron los ganadores en las categorías de Educación Infantil y Formación Profesional.

Otros dos de los 16 docentes malagueños nominados el pasado año quedaron terceros en sus categorías: Marina Doña Pozo, profesora de Primaria en los colegios García del Olmo y Platero, de La Cala de Mijas y Marbella, y Juan Salvador García, que imparte Formación Profesional en el colegio Salesianos de Málaga. Por su parte, Antonio Ignacio Cuesta quedó en cuarta posición en la categoría de Universidad.

Los Premios Educa Abanca 2018. Mejor Docente de España tienen el objetivo, tal y como apuntan los organizadores, "de reconocer la labor desempeñada por los mejores docentes durante el año 2018. Buscan realzar socialmente la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado así como su importancia para la sociedad"