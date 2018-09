Abogados exigen construir cinco edificios judiciales para unificar sedes en Málaga

Lara asegura que no hay voluntad política: "Han cerrado el grifo para Málaga y su provincia".

El Colegio de Abogados de Málaga ha efectuado un minucioso informe sobre las deficiencias en infraestructuras en las sedes judiciales de los distintos partidos de la provincia y, en el mismo, además de constatar «el estado tercermundista», según expuso a este periódico el decano, Francisco Javier Lara, de muchos de esos edificios, plantea la necesidad de construir hasta cinco Palacios de Justicia en la Costa del Sol, sobre todo para acabar con la dispersión de sedes, ya que Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona cuentan, cada una, con tres instalaciones diferentes, mientras que el estado del inmueble de Torrox es muy malo.

«En Torrox el edificio está en ruinas, la Junta ha pintado, pero la pintura ya se ha caído y han salido las humedades que había; en el archivo hay una pegatina de uso obligatorio del casco, hace unos meses a un juez se le cayó la lámpara a la cabeza», dice. Además, el edificio fue cedido por el Ayuntamiento y es de uso compartido. La puerta de paso al archivo, explica, es de cartón piedra y no tiene cerrojo, de forma que, en días de mucho ajetreo, cualquiera puede sustraer los expedientes que elija. «Las víctimas de violencia no tienen salas donde estar, no hay calabozo, el maltratador y la víctima han de compartir el mismo espacio. Ahora han puesto un ascensor, pero para acceder al edificio hay que subir las escaleras, los discapacitados no pueden acceder, los jueces y los letrados de la Administración de Justicia han debido bajar a veces a tomar declaración en la puerta o han de ser subidos por la Guardia Civil», señala.

. El inmueble, de forma que el furgón de la Guardia Civil llega a la plaza del pueblo, se baja al detenido delante de la gente, denuncia, «, se le mete luego en un despacho o una habitación». Tampoco hay archivo para las piezas de convicción. «». En el archivo, hay humedades, olor a humedad, filtraciones. «, con los medios necesarios y en el que se cumplan los derechos fundamentales de los justiciables». El Consistorio ha ofrecido varios terrenos.

En Torremolinos, hay tres sedes judiciales que suman 3.900 metros cuadrados (todos están en la avenida Palma de Mallorca). Los edificios principales, que albergan los juzgados de Primera Instancia del 1 al 4, así como el registro el primero de ellos y los juzgados de Instrucción del 1 al 4 y el IML el segundo de los mismos, «tienen numerosas carencias, debido a que no están adaptados para prestar el servicio de Justicia que tienen encomendado». «En los últimos 20 años, han tenido deficiencias en todos los aspectos posibles: seguridad, limpieza, confortabilidad, utilidad, funcionalidad, eficiencia energética, climatización, salubridad, seguridad en el trabajo, accesibilidad, espacio para las víctimas», consta en el estudio.

El PP, explica el decano, ofreció un terreno junto al centro comercial de Carrefour, pero nunca se ha empezado un Palacio de Justicia, y ahora el equipo de gobierno del PSOE ha ofrecido a la Junta el inmueble de la plaza del Buen Consejo, destinado inicialmente a acoger un museo. La Junta parece que lo acepta como sede judicial, pero al no haber acuerdo en el pleno, pues no se ha hecho nada. «No hay voluntad política para inaugurar el edificio en condiciones. Hace poco, hubo un vídeo de un ratón en los calabozos». «En Instrucción cinco, en la acera del edificio de Correos, no hay calabozo, los detenidos van en el furgón hasta la puerta», se queja Lara. La solución es construir un nuevo Palacio de Justicia que agrupe a todos los juzgados o bien trasladarlos al museo.

, las tres sedes están también dispersas y «». «Los edificios están lejos, cuando el juez necesita un abogado de guardia llama, el abogado a lo mejor está a varios kilómetros en otra sede, porque no hay sede judicial única. Se pretende que estemos en todas las partes a la misma vez», dice.

El informe destaca que las principales carencias son seguridad, limpieza, confortabilidad, utilidad, funcionalidad, eficiencia energética, climatización, salubridad, seguridad en el trabajo, accesibilidad y espacio para las víctimas, además de falta de sitio para los letrados. En una de las sedes, los calabozos no cumplen las condiciones mínimas de higiene, señala el estudio. La solución es una nueva sede; si no, habría que reformar y adaptar el edificio de la calle Párroco Juan Antonio Jiménez Higuero o buscar otro lugar al que trasladar los servicios.

En Marbella, explica el decano, la situación es «preocupante», una plaza que judicialmente hablando «es más importante que muchas capitales de provincia, en volumen, en número de expedientes y en dificultad de los casos. Son tres sedes. Una está en los sótanos, sin ventanas, sin ventilación, cuando llueve hay inundaciones, no hay archivos ni depósitos para las piezas de convicción. La situación es lamentable», añade.

A ello se suma que los gastos de alquiler y otros por la dispersión de sedes (tres) son de un millón de euros para la Junta de Andalucía. La idea es unificar todos los juzgados en una sola sede. Marbella buscó unos terrenos y los ha ofrecido de forma gratuita a la Junta de Andalucía para la construcción de un edificio único, bien comunicados y cuentan con espacio suficiente para albergar todos los juzgados y con previsión para una futura sede con características para una nueva oficina judicial, de dos alturas y planta sótano. Están junto al Hospital Costa del Sol y pertenecieron en su día a Juan Antonio Roca. Cuando la administración judicial del caso Malaya entregue a Hacienda el inmueble en pago de las multas y responsabilidades civiles, luego el Ministerio de Economía lo cederá al Consistorio y este, a su vez, a la Junta, aunque hay ciudadanos que no lo ven con buenos ojos. «Llevamos años hablando de ello, pasan los meses y no avanza el proceso».

Estepona también tiene ante sí un panorama difícil . Tiene tres sedes judiciales en la ciudad. La de la. La concesión municipal termina este mes y el Ayuntamiento ha asegurado que su intención es recuperar el edificio y adaptarlo para que albergue otras dependencias, lo que podría acabar en un pleito entre ambas administraciones. «, con apenas sitio para las mesas de los funcionarios, faltan estanterías y archivos y los expedientes están a la vista. Todas las persianas están rotas y no quitan luz. No se cumplen las más mínimas normas de protección de datos y en los alrededores del edificio no hay sitio para aparcar», destaca el informe.

Asimismo, al hacer las obras en este inmueble para adecuar una habitación para el nuevo juzgado mixto número 6, la Junta instó al Colegio de Abogados a abandonar el espacio donde se ofrecía el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y luego rechazó las alternativas ofrecidas tanto por el Juzgado Decano como por Lara y su Junta de Gobierno, de forma que ahora este servicio, que tramita cada año 1.700 expedientes de Justicia Gratuita, no se presta. La solución en este aspecto, por tanto, es unificar.

Para Francisco Javier Lara, «no hay voluntad política en la Junta de Andalucía para gastar un solo euro en hacer edificios judiciales. Han cerrado el grifo para Málaga y su provincia».