Desde 2010, a la espera de un equipamiento

En la zona permanece un cartel municipal de unas obras finalizadas en 2009. Fuentes del Distrito Centro informan de que las obras las hará la Gerencia de Urbanismo y están programadas para ejecutarse «este año»

En enero de este año el Ayuntamiento de Málaga volvía a anunciar por segunda vez las obras de mejora en el barrio de Pinosol por 400.000 euros, destinados a transformar un descampado de la calle Pinosol en un aparcamiento al aire libre, gimnasio de mayores y parque infantil. Además, ampliaría las plazas de aparcamiento en hilera y prolongaría una escalera para llegar a esta zona vecina del Monte Gibralfaro.

Incluido en el plan Más Barrios, Más Málaga, buena parte de estas mejoras parten de José Moreno, veterano vecino de Pinosol, vicepresidente de la asociación de comunidades de vecinos del barrio, quien en 2010, a través de La Opinión, ya reclamó la transformación del descampado y hasta ofreció un plano al Consistorio.

«Dijeron que se hacía a primeros de año, y hasta ahora. A estas alturas no sabemos nada. Pregunto en el Distrito Centro, hemos tenido reuniones también con Francisco Pomares (concejal de Urbanismo) y no saben cuándo van a empezar», explica José Moreno este lunes.

Hasta la fecha no hay cartel de las próximas obras. Como paradoja, sí permanece el cartel municipal de la prolongación de la calle, que se inauguró en 2009 y que ya luce bastante descolorido.



Los vecinos quieren que se quite este olvidado anuncio institucional y se sustituya por el nuevo, señal de que las obras comenzarán pronto.

El parque infantil, por cierto, será de gran utilidad «no solo para los vecinos de Pinosol, también para los de Barcenillas porque aquí no hay nada», comenta José Moreno, que recuerda que Pinosol tiene al lado una plaza dedicada a la Virgen del Rocío, «pero es particular y no dejan a los niños jugar a la pelota».

El portavoz vecinal también reclama que el Ayuntamiento de Málaga complete la obra de 2009 de prolongación de la calle Pinosol, hasta ese año sin salida.

En concreto falta por asfaltar un tramo de más de un centenar de metros que se encuentra lleno de grietas y baches, algo que nota especialmente el autobús de la línea 36 de la EMT, otro logro de los vecinos, que pelearon porque la línea llegara al barrio.

«Faltaba ese tramo por asfaltar, había 10.000 euros para esto pero llegó la crisis, esto se quedó empantanado y ya se quedó sin arreglar», lamenta José Moreno.

El desbroce que no llega

Y más de año y medio lleva este vecino reclamando al Consistorio que arregle un parterre municipal repleto de matojos.

Al parecer, explica José, acudieron varias trabajadoras pero el arreglo se aparcó porque el parterre es una pendiente muy pronunciada. «Se lo he dicho a Parques y Jardines para que metan a su equipo, porque esto lo han desbrozado todos los años», cuenta.

Fuentes del Distrito Centro confirmaron ayer a este diario que las obras pendientes del parking, gimnasio y parque infantil en la calle Pinosol las ejecutará la Gerencia de Urbanismo y «están programadas para este año».