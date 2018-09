La declaración de Zonas Acústicas Saturadas se llevará a pleno en octubre

El edil de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río, ha comparecido pasadas las dos y media de la tarde en la comisión de pleno de la materia a instancias de IU-Málaga para la Gente (IU-MpG), cuya edil, Remedios Ramos, quería saber por qué no ha ido a pleno ni en julio ni en septiembre la aprobación del documento de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de 103 calles del Centro y tres del Romeral, una decisión que supondría una moratoria en la concesión de licencias de bares en las zonas en las que se aplique y un recorte en el horario de cierre y recogida de terrazas. Del Río ha explicado hoy un cronograma concreto sobre este documento, que iba a ser aprobado en la Junta de Gobierno Local en febrero, pero se retiró finalmente. Así, ha señalado que será aprobado inicialmente en el pleno de octubre.

El cronograma esbozado por Del Río es el siguiente: irá a la Junta de Gobierno Local de este viernes o del próximo, recibirá la aprobación inicial y el dictamen favorable de la comisión de pleno del área el 15 de octubre, el 25 del mismo mes recibirá la aprobación inicial en el pleno, en noviembre saldrá a exposición pública, luego se resolverán las alegaciones e irá de nuevo a sesión plenaria para recibir la aprobación definitiva, con lo que podría estar aprobado en diciembre o en enero, casi con seguridad.

Ramos ha cargado contra Del Río al no entender "la paralización" del documento del ZAS, una decisión "muy cuestionable jurídicament", ha criticado la retirada del proyecto en febrero y ha recordado que su grupo llevó dos mociones, una en febrero y otra en mayo del presente año, instando a que se cumpliera lo prometido y lo hablado con vecinos y empresarios. "Los vecinos del Centro no aguantan más. ¿Por qué se paraliza? No ha habido alegaciones ni aportaciones ni nada que estudiar, no sabemos a qué obedece esta dilación".

Del Río, por su parte, ha acusado a Ramos de buscar titulares de prensa para "marear la perdiz", ha recordado que él accedió a la concejalía del ramo en abril y que, en sólo 40 días, fue recusado por la oposición pese a haber pedido un tiempo para estudiar el ZAS. Ha recordado que el documento se publicó en la plataforma Málaga Contesta, en la que no hubo aportaciones, y ha señalado que luego, el 31 de julio, entró un decreto de la Junta de Andalucía relativo al catálogo de espacios públicos, una norma que el secretario municipal pidió, el 6 de agosto pasado, que se tuviera en cuenta para estudiar si hay divergencias de la declaración de zona acústica en relación a la legislación andaluza. "No hay incumplimientos y esto se lo he dicho tanto a los vecinos como a los empresarios", ha dicho.

Ramos ha insistido en que su grupo no busca titulares de prensa, sino que reivindica el cumplimiento de dos mociones aprobadas, y le ha recordado que, pese a llevar poco tiempo como concejal, ya había un trabajo previo en el área que él podía haber aprovechado.

Este documento ha generado una gran polémica en la ciudad. Por un lado, los vecinos de las dos zonas afectadas dicen no poder dormir por el ruido que hacen las terrazas y los bares y restaurantes, mientras que los empresarios insisten en lo que ello puede suponer en términos de empleo para el sector hostelero. Parece difícil llegar a algún tipo de acuerdo.