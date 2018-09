"Lo mejor de estos viajes es su precio"

Estos viajes, famosos por sus llamativos descuentos, cubren el transporte y el alojamiento en pensión completa y, además, ofrecen una amplia oferta de plazas dentro y fuera del país. Durante dos jornadas los malagueños han podido solicitar sus destinos a través de las agencias asociadas al Ministerio de Bienestar Social.

Finaliza el periodo de selección de viajes del Imserso que comenzó el pasado lunes en la provincia de Málaga. Durante dos jornadas, las personas mayores han podido acercarse a las agencias asociadas para planificar y escoger sus próximos destinos entre la amplia oferta disponible.

El proceso de selección de viajes ha durado apenas 48 horas. Los citados ayer para elegir tuvieron que conformarse con los destinos que quedaron disponibles de la primera fase. Según el Imserso, los expedientes de solicitud de plaza para participar en el programa de turismo se priorizan en función de una serie de variables como son la edad (más puntos cuantos más años), renta (cuanto más baja sea la pensión, más puntos), la pertenencia a la familia numerosa y si la persona ya viajó con anterioridad con este programa, otorgando preferencia a quien no lo ha hecho aún o a quien hace tiempo que lo hizo.

Para el malagueño Francisco Sánchez, esta no es la primera vez que acude a su agencia para reservar su escapada a través del Imserso, y aunque permanezca a la segunda fase, confiesa que ha viajado donde siempre ha deseado. «Eligiendo en la última tanda he tenido suerte de poder viajar a Canarias, Baleares o viajes más culturales por el interior de España. De todo modos, hay vías alternativas si en esta ocasión me quedo sin destino como las que ofrece Mundosenior – también del Imserso– que por 20 o 30 euros más eliges la fecha y el sitio donde quieres ir. Si me quedo sin plaza este año optaré por esta opción».

Por otra parte, la modalidad de los viajes se divide en costa peninsular, costa insular, capitales, ciudades autónomas , viaje cultural, naturaleza o extranjero. Aunque los viajes más solicitados por los malagueños son los conocidos como «circuitos», que combinan turismo de interior, cultural y de naturaleza.

Para Paqui Vázquez –otra de las personas que decidía ayer su lugar de destino para las próximas vacaciones– viajar con el Imserso se ha vuelto rutina en su vida. «Todos los años voy a algún sitio con ellos. He recorrido España entera y este año estuve en Normandía. No podemos quejarnos. He llegado a viajar ocho días con pensión completa por 209 euros», señala Paqui, haciendo alusión al precio de estos paquetes, uno de los atractivos principales para que año tras año las personas de la tercera edad aguarden colas casi kilométricas para hacerse con uno de ellos. «Lo mejor que tiene este tipo de viajes es su precio. Sale mucho más barato que si lo contratas por tu cuenta y los hoteles y la comida que ofrecen son estupendos. Si ya pudiera elegir las fechas en las que viajar, sería el remate pero no podemos tenerlo todo», apunta la también jubilada Paloma Torres. Igualmente, Esperanza García, que también esperaba ayer en la cola para entrar a una de las agencias, añade que «viajar así es mucho más cómodo, a la par que económico», ya que además del transporte cubre la pensión completa.

«Se adapta a las necesidades de las personas mayores tanto en el precio como en las actividades. Nos llevan y nos traen de todos los sitios. Llevo varios años haciendo estos viajes y no entiendo a la gente que se queja».

U año más,la agencia B the travel brand indica que las Islas Canarias, concretamente Tenerife y Lanzarote, han sido los destinos más solicitados después de Mallorca, Menorca e Ibiza.