La eliminación de la plusvalía haría "inviable" el presupuesto de 2019

La eliminación total o al 95% de la plusvalía por herencia (mortis causa), tal reclaman PSOE y Ciudadanos, "haría inviable el presupuesto" para 2019 en Málaga. La amenaza o advertencia ha venido del concejal de Hacienda, Carlos Conde que ha argumentado que "el impacto que supondría para las cuentas municipales sería de tal magnitud que haría inviable el presupuesto". El impacto se llama 19 millones que es la cantidad recaudada por el Ayuntamiento en concepto de plusvalía mortis causa en 2017 y que se dejarían de ingresar si desaparece este tributo.

Esta causa por la que económica es la que lleva al equipo de gobierno en Málaga a mantener este impuesto, con las bonificaciones que están establecidas, al menos hasta que se aprueba la reforma legal obligada después de que el Tribunal Constitucional sentenciara la anulación del impuesto de plusvalía cuando el inmueble se vende o se adquiere (por donación o herencia) por debajo de su valor. "Hasta que no sepamos cómo afectará a los ingresos no podemos desestabilizar las cuentas municipales», ha asegurado Conde.

El concejal ha pasado de puntillas por las quejas de Ciudadanos de que el equipo de gobierno no ha negociado con ellos el proyecto de ordenanzas fiscales y ha aludido a su disposición "permanente al diálogo" si bien ha reconocido que en julio recibió un correo electrónico de un técnico del grupo Ciudadanos "donde en medio de un listado de unos 70 puntos me cuela una frase pidiendo la bonificación al 95% de la plusvalía. Eso no es serio".

Al margen de ello, el equipo de gobierno tiene que dilucidar en este fin de semana si mantiene el impuesto de plusvalía o lo retira. La comisión de Economía de la próxima semana deberá estudiar la propuesta de ordenanzas fiscales para 2019. Si el PP mantiene la referente a la plusvalía se expone a que sea rechazada por el voto en contra de todos los grupos de la oposición, incluido Ciudadanos. Para evitar este traspiés, la solución sería retirarlo para poder presentarla de nuevo modificada.

Carlos Conde no ha querido señalar que decisión adoptará su grupo y ha recordado que antes deberán estudiar las alegaciones que presenten los grupos municipales que tienen hasta hoy viernes para hacerlo.