Especialistas alertan de que el alzhéimer es "un tsunami en la sociedad"

El aumento de la población mayor de 65 años y el diagnóstico cada vez más temprano de la enfermedad de alzhéimer son algunos de los factores que hacen que los especialistas den la voz de alarma sobre el aumento de personas con demencia y alzhéimer; "un tsunami en la sociedad" y uno de los problemas sociosanitarios más importantes que abordar.

El responsable del grupo de investigación de Salud Mental del IBIMA, Fermín Mayoral, expuso que la "revolución demográfica" que se espera para 2050, con un aumento significativo de la población de más de 65 años, interviene de manera directa en las cifras de personas afectadas por esta enfermedad. Solo en Málaga capital se estima que hay 6.650 personas; una cifra que se duplicará en 30 años. En toda la provincia esa cifra se eleva a 15.000 en la actualidad; hasta 25.000 si se tienen en cuenta todo tipo de demencias.

La presidenta de la Asociación de Familiares de personas con Alzhéimer y otras demencias en Málaga (AFA), Paloma Ramos, explicó que los fármacos combinados con las terapias no farmacológicas han hecho que la media de cuidados aumente en dos décadas de 7 a 15 años. Una etapa en la que la figura del cuidador se vuelve imprescindible. En el 98 por ciento de los casos se trata de una mujer de entre 45 y 65 años que alterna sus tareas en casa con el cuidado del paciente. "En estos años hemos intentado ayudar al cuidador. Sin ayuda es muy difícil", recalcó Ramos.

Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, el Ibima y el Hospital Regional han presentado un proyecto que lideran a nivel europeo y que tiene como objetivo promover la independencia de la persona con un deterior cognitivo leve y que ha sido diagnosticado en los últimos seis meses.

"Los fallos de la memoria no forman parte de la degradación natural del paciente", recordó el neurólogo y responsable de la Unidad de Memoria del Regional, Tomás Ojea, para indicar la importancia de trasmitir información básica sobre la enfermedad a la sociedad, ya que la familia del paciente es quien detecta los primeros síntomas. "Si la familia no capta al enferemo no llega al sistema sanitario", sentenció. Una enfermedad que se estima que en la actualidad aún no está diagnosticada en un 30 y 40 por ciento de la sociedad

Bajo el nombre TV AssistDem, el programa facilita a través del televisor de casa a los pacientes entrar a un menú que ofrece diferentes opciones como un calendario con sus citas médicas programadas, cientos de ejercicios de entrenamiento cognitivo, un album fotográfico con sus recuerdos, direcciones y recursos sanitarios de interés y, además, ofrece la posibilidad de conectar con videoconferencia con aquellas personas que tenga en su agenda y cuenten con ese dispositivo implantado. Una fórmula que Mayoral apuntó a que en un futuro podría servir para ofrecer una asistencia remota y un control del paciente sin necesidad de trasladarse a consulta.

El programa está en fase de prueba y a finales de octubre comienza el ensayo con 100 participantes que aún no están seleccionados. Un programa que se desarrollará de manera simultánea en Rumanía y que estará activo durante un año y comprobar si mejora al adherencia al tratamiento que recibe el paciente. Se enmarca dentro del programa "Active Assisted Livin2, financiado por la Unión Europea, y que se desarrolla en Italia, Suiza, Rumanía y España.