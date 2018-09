Teresa Rodríguez rechaza que encabece la lista de Málaga por sus problemas en Cádiz

La secretaria general de Podemos en Andalucía y portavoz de esta formación en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, ha visitado esta tarde, junto al coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, la capital malagueña para confirmar oficialmente que será la número uno de la lista de la confluencia de ambas formaciones, Adelante Andalucía, por Málaga en las próximas elecciones y candidata a la Presidencia de la Junta. Así, a preguntas de los periodistas ha rechazado ser una paracaidista (como se llama a los políticos que encabezan listas de otras provincias distintas a la suya) y también ha negado que este movimiento estratégico se deba a los problemas internos y los enfrentamientos de Podemos en Cádiz.

«No es cierto», ha dicho, «es porque no queremos que las derechas se queden con esta provincia». «Hay una cuestión curiosa, cuando una candidata a presidir la Junta de Andalucía se presenta por Sevilla nadie se pregunta por qué, sin embargo si no es por Sevilla y es por cualquier otra provincia, sí existe esa pregunta. Málaga es una provincia con el suficiente peso como para tener en su seno candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía y en este caso no suponía ninguna contradicción».

En un acto con militantes de ambas formaciones (y algunas más que se sumarán previsiblemente a la confluencia) celebrado en el Parque de Huelin, ha rechazado sentirse como una paracaidista. «Yo me presento, y eso lo sabe todo el mundo, con absoluta honestidad, como candidata a la Presidencia de la Junta, es como decir que Susana Díaz es la presidenta de la provincia de Sevilla. Nadie pondría eso en cuestión. Me presento a presidir el Gobierno de la Junta y lo hago desde esta provincia porque para nosotros es crucial en esta campaña y es crucial para transitar hacia ese modelo que tiene varios polos de representación política, que tiene más que Sevilla, es más que eso».

Otra periodista ha preguntado si no es mejor tener un candidato que conozca los problemas del día a día de la provincia, a lo que ella ha opuesto: «Los resultados en Málaga sin duda van a ser buenos y vamos a tener, como hasta ahora, por cierto, diputados por la provincia que han hecho un trabajo espectacular en los últimos tres años». «Esto es un gesto, un símbolo del compromiso con la provincia. No es ir por aquí nada más que en el elecciones y después no nos vemos hasta las siguientes, a ver por qué provincia vamos. No, creemos que esta provincia tiene que compartir con el resto de la comunidad su capacidad de ser un tractor de desarrollo para la economía del resto de la comunidad y es una apuesta a largo plazo, no una apuesta electoral».

En el acto, se ha podido ver a los ediles de IU-MpG en el Ayuntamiento, Remedios Ramos y Eduardo Zorrilla, y a la diputada nacional Eva García Sempere, además de a numerosos cargos orgánicos de esta formación y de Podemos Málaga. Tanto ella como Maíllo, el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, y la dirigente provincial de Podemos, Vanessa García, ocupan los puestos de salida de la lista de la confluencia.

Como propuesta central, Rodríguez ha señalado el modelo productivo, de forma que «igual que en Jaén no se puede depender sólo del olivar, en Málaga no se puede vivir exclusivamente del turismo». «Tenemos que aportar por diversificar la economía malagueña, porque esos destinos que vuelven a ponerse de moda en el ámbito turístico no supongan que en Málaga se genere un agujero, una explosión de una burbuja turística y, por otro lado, debemos diversificar enl turismo». Teresa Rodríguez, en relación al hotel de lujo del puerto de Málaga, ha expresado su deseo de no seguir «insistiendo en un modelo turístico especulativo que apuesta por las grandes obras», y ha destacado que el proyecto pone en riesgo «ese patrimonio público que es el paisajístico» del recinto portuario; se ha mostrado partidaria de soterrar el tren para aumentar el tráfico de mercancías y, en relación al metro, ha afirmado optar por un suburbano en superficie. «Puede ser un proyecto sostenible a lo largo de la vida. A nadie le han cortado por la mitad la ciudad por tener un metro en superficie», ha señalado. Eso sí, dijo que sí es necesario que la obra concluya ya, tras 15 años.

Maíllo, por su parte, ha dado por agotado el modelo y la hegemonía del PP en Málaga y Andalucía.