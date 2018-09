Terapia y actividades ´perrunas´

Los perros, además de ser el mejor amigo del perro, son una gran ayuda para aquellas personas que tienen alguna discapacidad física o psíquica. En la asociación «El perro que te ayuda» lo saben y trabajan con ellos en diversas actividades y terapias asistidas con animales por diversos lugares de la provincia.



Juani Martín, dedicada al sector sociosanitario, es una de las integrantes de esta asociación. Desde hace cinco años forma parte de ella y trabaja con los perros en dos línea: actividades asistidas en los colegios y terapias asistidas. «La diferencia es que en las terapias hay un objetivo», aclara.



Su principal tarea en este apartado se centra en el Hospital San Juan de Dios de Málaga donde acude con sus dos perros –border collie y cocker– y trabaja aspectos como la psicomotricidad con los usuarios. «Algunos llevaban un mes sin mover la mano y al llegar el perro lo han hecho sin problema», explica. El poder del perro es tal que un psicólogo o psiquiatra le acompaña siempre durante sus sesiones porque en muchas ocasiones los usuarios se abren como no son capaces de hacerlo con los humanos. Una de las anécdotas que más le impactó a Juani durante sus terapias fue la de un hombre de 50 años con síndrome de Down. Al ver al perro entrar en la sala le abrazó y comenzó a contarle sus problemas. Algunas cosas no las había explicado antes a la psicóloga del centro. «Es increíble. Los resultados con el perro se ven desde el minuto uno», sentencia.



El simple hecho de que el usuario sonría, salga a pasear o se mueva es un avance para aquellos que necesitan de algún estímulo para que surjan cosas tan cotidianas. «Es muy bonito ver como se consiguen cosas con los perros», expone Juani.



En cuanto a sus actividades en los colegios, asegura que ya han visitado muchos. Un rato para concienciar a los más pequeños del uso que puede tener un perro, más allá de ser uno más en casa, y que en muchos casos facilita la vida de aquellos que más lo necesitan. «Se sorprenden mucho cuando ven todo lo que puede hacer el perro», matiza. Además, también imparte charlas con motivo de la Semana de la Movilidad; unas actividades más enfocadas a normalizar entre los más pequeños a las personas con algún tipo de discapacidad como uno más entre la sociedad.



En esa línea irá la exhibición que hará Juani con motivo de la carrera Can We Run el próximo día 30. Los protagonistas serán tres jóvenes, dos de ellos del área de discapacidad intelectual del San Juan de Dios y otro joven con síndrome de Prader-Willi. Los tres mostrarán cómo interactúan con los perros e incluso cómo les han enseñado.







Cómo apuntarse a la carrera

Los interesados pueden inscribirse a través de la página oficial de Can We Run en Málaga . Lapara Runner Adulto y su perro es de 6,95 euros; para menores (de 4 a 17 años) acompañados de su mascota es de 3,95 euros. Si quieres correr con tu familia en equipo (4 miembros) más tu compañero perruno, la inscripción es de 17,95 euros. Si por el contrario deseas participar en la marcha, la inscripción para adultos es de 6,95 euros, para menores, de 3,95 euros y para familias, 17,95 euros.

