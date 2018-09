La Fiscalía investigará las denuncias de injerencias políticas en Urbanismo

La Fiscalía ha admitido a tramite el escrito del grupo municipal de Ciudadanos e investigará la denuncia de posibles injerencias en la tramitación de los expedientes de infraccion en Villas del Arenal, al estimar la existencia de un posible delito de prevarivación, según se desprendería de la declaración de dos exjefes de Urbanismo en la comisión de investigación puesta en marcha en el Ayuntamiento de Málaga para analizar la paralización de miles de expedientes sancionadores de Urbanismo.

La maquinaria judicial se ha puesto en marcha después de que Ciudadanos entregara a la Fiscalía las grabaciones de las declaraciones de los dos exjefes de Urbanismo, que ha optado por abrir diligencias e investigar supuestos delitos.

La Fiscalía llamará a declarar a los dos ex jefes de la GMU que comparecieron en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Málaga, Alberto Íñiguez y Teresa Domingo, con idea de confrontar sus afirmaciones y estimar la posibilidad de que exista delito.

La Fiscalía reclama al Ayuntamiento que le remita toda la documentación sobre los expedientes de Villas del Arenal.

Teresa Domingo, ex jefa del Departamento de Licencias; y Alberto Íñiguez, ex jefe de sección del mismo departamento comparecieron ante una comisión de investigación del Ayuntamiento de Málaga el pasado 11 de septiembre, afirmando que tanto la concejal del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras como el gerente de Urbanismo, José Cardador, le pidieron en dos ocasiones que "miraran para otro lado" en los expedientes de Villas del Arenal. En concreto, Íñiguez se remitió a una reunión a la que asistió Teresa Porras y el concejal Francisco Pomares, en la que Porras le insistió en la necesidad de que en los expedientes de Villa del Arenal "mirásemos para otro lado", una afirmación que, según Íñiguez no fue "desautorizada o matizada por el concejal Pomares".