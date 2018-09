Inscripciones agotadas para la I Can We Run de Málaga

La celebración de la Can We Run se acerca y si aún estás interesado en participar... ya es demasiado tarde. Las inscripciones para el evento, que se celebra el domingo en el Parque Huelin, a partir de las 9.30 horas, ya están agotadas. Los participantes en la prueba, en torno a 400, recibirán una bolsa de corredor en la que se incluye una camiseta del evento de la marca Boomerang y bandana customizada para la mascota; un bono regalo de 10 euros para compras a partir de 30 euros a canjear en el departamento de mascotas de El Corte Inglés de Málaga hasta el 30 de noviembre; pegatina para el coche "Mascota a bordo" de la Can We Run Málaga; producto Fun Pack de Trixie; y muestra de producto de la marca Advance.

Además, de la celebración de una carrera de dueños y mascotas habrá numerosas exhibiciones y actividades para disfrutar de una mañana de ocio con la mascota. Además, el 30% del dinero ingresado se destinará a la Asociación Protectora de Animales de Málaga para financiar su importante actividad.

Este evento está patrocinado por El Corte Inglés, Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucia y Advance. Cuenta con la colaboración de Supermercados El Corte Inglés, Coca-Cola, Boomerang, Trixie, Copyrap, Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio oficial de Veterinarios de Málaga. Además, como aseguradora oficial cuenta con Divinapastora Seguros.