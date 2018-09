Vecinos de Virgen de Belén insisten en pedir más limpieza y que se baldee en el pasaje

Los vecinos del Pasaje Virgen de Belén, en Carretera de Cádiz, siguen insistiendo en que hay mucha suciedad en esa zona de paso y, además de barrer, reclaman que se baldee, según denunció la presidenta de la Asociación de Vecinos Altamira-Belén, Esther Saiz, ayer. El problema es que bajo el pasaje hay un aparcamiento con sesenta plazas y los vecinos y el Ayuntamiento pagaron una importante obra para impermeabilizar la parte superior de la zona, pero tras los trabajos cada que llueve o se baldea se siguen produciendo filtraciones. Por ello, el Consistorio ha decidido que Limasa no baldee allí hasta que los propietarios del parking accedan.

Esta semana se han hallado unos pasquines, según denunció Saiz, en los que se explica a los vecinos que no se baldea precisamente porque los propietarios de los aparcamientos no lo ven conveniente e informando de que se barre tres días a la semana. «Nosotros no tenemos problemas con Limasa, pero esto se tiene que baldear igual que el resto de barriadas, si es una vez cada mes y medio o cada dos, pues con esa frecuencia, como a todos. Queremos igualdad con todas las barriadas. El problema es la obra que hicieron, que tuvimos que pagarla. La obra está mal hecha, si hay filtraciones que la levanten y la hagan como debe hacerse», recordó.

Saiz insiste en que se trata de sesenta propietarios frente a mil ochocientos vecinos que viven en ocho bloques de la zona. «Nos quieren echar a pelear a unos y a otros, pero nosotros vamos a seguir con nuestras reivindicaciones hasta que no se baldee como en el resto de la ciudad. Voy a convocar una reunión y queremos que venga el alcalde, porque estoy segura de que él no sabe lo que está ocurriendo aquí, mientras los garajes están limpios donde vivimos las personas están sucias. No es un favor», indicó.

Por ello, pidió al Ayuntamiento que llegue a un acuerdo con los propietarios de parking y señaló que las obras se enseñaron a otros vecinos que no son ellos y luego se hizo otra cosa. «Nos sentimos engañados», indicó la presidenta de Altamira-Belén.