El Ayuntamiento vuelve a aprobar el mismo plan antiruido que retiró hace 8 meses

El Ayuntamiento vuelve a aprobar el mismo proyecto de zonas acústicamente saturadas ocho meses después de haberlo retirado por no contar con el acuerdo de los vecinos y empresarios de hostelería. Ahora, y sin que conste ningún acuerdo entre los afectados y el Ayuntamiento, decide volver a poner en marcha los trámites para declarar zonas acústicamente saturadas a 102 calles del Centro y tres de El Romeral. La junta de gobierno local de hoy ha aprobado el proyecto que con la idea de que se apruebe inicialmente en el pleno de octubre y que tras el periodo de alegaciones pueda aprobarse definitivamente y entrar en vigor antes de finalizar este año.

La declaración de Zona Acústicamente Saturada se produce en aquellas áreas en las que los niveles acústicos pueden ser más elevados debido a la concentración de actividades de ocio y espectáculos, por lo que las vías así declaradas son algunas situadas en el Centro Histórico y en el barrio de El Romeral. Así, la declaración califica con un grado de afectación alto o muy alto el entorno de la plaza de la Merced y la calle Madre de Dios, así como las plazas de Uncibay y Mitjana. El entorno de las calles Granada y Compañía están afectadas de forma medio-alta y el entorno de las calles Alcazabilla, Larios y Strachan tienen un grado de afectación medio. En El Romeral se califica de grado medio alto la afectación de la avenida de Plutarco; medio, la calle Margarita Xirgu; y bajo, la calle Andrómeda.

La declaración conlleva la aplicación de medidas de carácter genérico y otras de carácter específico. Así, en todas las zonas declaradas queda suspendida la apertura de nuevas actividades de hostelería y ocio, aunque se podrá realizar reformas en las existentes siempre y cuando se realicen con el objetivo de adaptarse a las nuevas normativas o evitar concentraciones en el exterior. Aquellas actividades que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se consideren de interés general para la ciudad podrán ser exceptuadas de esta suspensión.

También se permitirá la transformación o el cambio de actividades para evitar las destinadas a hostelería y esparcimiento. Así, bares o restaurantes podrán transformarse en comercios, pero no a la inversa. Además, aquellos establecimientos que ejerzan su actividad en horario nocturno, como discotecas y pubs y quieran transformarse en establecimientos de restauración sin equipos sonoros y con horario diurno-vespertino podrán solicitar el cambio.

Las salas de fiesta y las discotecas solamente podrán ser instaladas en edificios no residenciales y en áreas no residenciales como establece la normativa del PGOU. Toda nueva actividad que requiera permiso como establecimiento de esparcimiento deberá ser instalada en áreas que no posean un uso residencial ni sensible y tampoco podrán ser instaladas en edificios que posean dichos usos.



Controles de la Policía Local

Además, se intensificarán los controles de la Policía local, que deberán ser a pie en los horarios nocturnos, con el fin de evitar las masificaciones de personas y actos incívicos o de vandalismo. También se revisarán los instrumentos de intervención administrativa de las actividades e instalaciones de la Zona Acústicamente Saturada.

La declaración conlleva también la constitución formal del Órgano Transversal de Gestión del Ruido y la creación de una mesa de trabajo formada por representantes del sector hostelería, vecinos y el Ayuntamiento de Málaga para el seguimiento de las ZAS.

El Ayuntamiento implantará un sistema de monitorización y gestión de la contaminación acústica en el ámbito territorial de la declaración, mediante la instalación de dispositivos de medida con módulos de transmisión telemática de datos; al tiempo que se adoptarán medidas de concienciación y se favorecerá el aislamiento de las fachadas.

Por último, se analizarán y valorarán las medidas que debe adoptarse para no aumentar los niveles de ruido con la prestación de los diferentes servicios públicos, como la limpieza o el reparto de mercancías.

Las medidas de carácter específico, se aplicarán por espacio de un año completo, momento en el cual se evaluará la eficacia de las mismas y se prorrogarán si se verifica una reducción eficaz de los niveles sonoros. Entre otras cosas, estas medidas establecen que los establecimientos con música ambiente y similares funcionarán con puertas y ventanas cerradas a partir de las 00.00 horas.

Los titulares de los establecimientos deberán velar, disponiendo de los medios necesarios, para que los usuarios, al entrar o salir y permanecer en el exterior del local, no produzcan molestias al vecindario. A partir de las 00.00 horas y hasta el cierre del local se designará a una persona responsable de garantizar, de manera proactiva, este aspecto.

A partir de la hora señalada como de finalización o cierre, los establecimientos que cuenten con cualquier tipo de actividad musical deberán cesar toda la música y no podrán servir más consumiciones. Además, no se permitirá la entrada de más personas al establecimiento y se encenderán todas las luces para facilitar el desalojo, para quedar vacíos y cerrados en el plazo máximo de 20 minutos.

Los horarios de funcionamiento de las terrazas y veladores en las Zonas Acústicamente Saturadas se retirarán de domingo a jueves hasta las 01.00 horas y los viernes y sábados hasta las 02.00 horas en otoño e invierno. En primavera y verano el horario se establece hasta las 02.00 todos los días. Los periodos de otoño/invierno y primavera/verano coincidirán con las fechas de los cambios horarios.

No obstante, se exceptúan los periodos festivos de Semana Santa, Navidad, Carnaval y Feria, así como aquellas fechas con carácter excepcional (con un límite de 70 días al año) que acuerde motivadamente al inicio de cada año la Junta de Gobierno Local.

Asimismo, durante el proceso de montaje y desmontaje de terrazas, se vigilará con atención y se evitará el arrastre de sillas y mesas, o cualquier otra actividad que produzca ruido durante el periodo comprendido entre las 23.00 y las 07.00 horas.



Dispensa

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy, a propuesta del Área de Sostenibilidad Medioambiental, dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional las actividades programadas para la celebración de la Fiesta de la Vendimia, que organiza el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, con el apoyo de la Diputación Provincial, el día 28 de septiembre entre las 19.00 y las 22.30 horas en la calle Alcazabilla.

Igualmente, se ha aprobado dispensar de estos mismos objetivos de calidad acústica con carácter excepcional la celebración del evento 'Actúa', que tendrá lugar el día 19 de octubre entre las 17.00 y las 00.00 horas y el día 20 del mismo mes entre las 12.00 y las 00.00 horas en la misma calle Alcazabilla. Finalmente, se ha dispensado también la actividad OFF Ciclo Danza (Ventana abierta a la danza), que se celebrará entre los días 21 y 28 de octubre en la calle Alcazabilla y en la plaza de Gerónimo Cuervo en diferentes horarios.

Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros, limitando su alcance única y exclusivamente a la incidencia que en materia de calidad acústica se deriva de la realización de estos ensayos, por lo que la autorización en ningún caso ampara otros permisos o licencias que deben ser expedidos.