La curiosa historia de tres diplomas

A lo mejor, o a lo peor, un día me da el avenate de dedicarme a la política por aquello de, salvo honrosas excepciones, los beneficios que produce la actividad de dedicar el tiempo, teóricamente, al bienestar de los demás y al desarrollo de España, tan maltratada casi siempre por los que están en la oposición, y cuando están en el poder y pasan a la oposición hacen lo mismo: no dejar títere con cabeza.

Eso de tener asegurado un buen sueldo por ir o no ir al Parlamento Europeo, al Parlamento nacional, al Parlamento de la comunidad autónoma, al Senado, a las sesiones de la corporación provincial o local y otras obligaciones que a veces son tabarras agotadoras, disfrutar de dietas, viajes gratis, desayunos, almuerzos y cenas de trabajo, y encima asegurarme una buena pensión de jubilación aunque no haya cumplido con los deberes reseñados es bastante guay del Paraguay. Uno se hace el longui cada vez que le da la gana y a vivir que son tres o treinta días. Y en los casos de reincidencia, cuatro años más, como está mandado.

Premio Ondas



Para llevar a cabo los trámites necesarios para enrolarme en el mundo de la política y ganarme la confianza de los que ostentan el poder (o detentan en otros casos, que no es lo mismo), lo primero que tengo que hacer es preparar un currículo (antes lo decíamos en latín, currículum vitae, para molar más).

Redactar mi historia profesional es fácil y demostrable. Periodista inscrito en el Registro Oficial de Periodistas con el número 4270; radiofonista en el apartado de Programador con el número 441; carné número 191 del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía; actividad profesional en Radio Nacional de España entre los años 1949 a 1992 (cuarenta y tres años); redactor del diario Ideal durante los años€ y para no extenderme mucho, Premio Ondas en 1979, el máximo galardón de la radio en España.

Para darle más lustre a mi persona y así lograr ser seleccionado para desempeñar cualquiera de las responsabilidades reseñadas en el primer párrafo, agregaría: diploma del Instituto de Estudios Turísticos, dependiente del desaparecido y modificado Ministerio de Información y Turismo, en el que se informa que «ha seguido con asiduidad y aprovechamiento el Curso de Dirección y Administración de Apartamentos, que le han hecho acreedor al presente Diploma», firmado por el director del curso y el secretario del mismo con fecha 1 de marzo de 1969; otro diploma del mismo instituto y del Centro Nacional de Formaçao Turística y Hotelería de Secretaría de Estado de Informaçao e Turismo de Portugal como participante en el II Curso Hipano-Portugués sobre Economía y Promoción de la Empresa Turística celebrado en Torremolinos en noviembre de 1970, firmado por el director del Instituto de Estudios Turísticos de Madrid y por el director general de Turismo de Portugal, y un tercer diploma en el que se consigna que participé en un curso sobre Relaciones Públicas, documento fechado el 30 de abril de 1971 y firmado por el director del Instituto y el secretario del curso, como corresponde.

Denuncia



Si por un casual ¡que ya es casualidad! yo llegara a ocupar cualquiera de los cargos representativos –diputado, senador, concejal€- a los que pudiera acceder, con seguridad, alguno de los cientos de miles de personas que están día y noche en los ordenadores mandando mensajes aquí, allá y acullá, revelando secretos, insultando, aplaudiendo, informando, desinformando, felicitando, manifestando que están tomando café o que van ir al partido de Málaga FC contra la Cultural Leonesa, seguro que dudaría de parte del currículo que me ha abierto las puertas para convertirme en asesor del presidente de la Diputación o en portavoz de la Asociación de Amigos de los Gorriones.

Entonces, quizá, me pusieran verde por apropiarme de unos cursos o diplomas que seguramente son falsos. Para defender mi honor ante las peticiones exigiendo mi inmediata dimisión tendría que convocar una rueda de prensa o una comparecencia en un lugar concreto con siete cámaras de otras tantas televisiones, algunas venidas del extranjero.

Yo acudiría a esa cita con los diplomas reseñados y fotocopias de los mismos, a repartir entre los informadores, para demostrar mi honradez.

En el supuesto de que los investigadores localizaran a los firmantes de los tres diplomas –dos por cada uno- o localizaran a participantes de los tres cursos, se demostraría que todo es correcto€ pero que ninguno de los citados recordaba mi presencia en las clases ni siquiera en el día de entrega de los diplomas. Nadie se acordaría de mí... ni yo de ellos.

Basada en hechos reales



Que no teman los profesionales de las empresas turísticas, los administradores y los profesionales de las relaciones públicas tanto de España como de Portugal, que yo vaya a entrar en la bolsa de trabajo para ocupar cualquiera de los puestos.

De apartamentos solo sé que hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, me alojé, previo pago de su importe, en uno de Aloha Playa e invitado en una ocasión en un apartamento de Playamar; de economía y dirección de empresas turísticas, ni jota, porque no sé de números, y las únicas relaciones públicas son las que he autoejercido en mi profesión.

Además, a mi edad no me admitirían en ninguna profesión porque estoy, como dicen los cursis, en la fase de vida ascendente€ por no decir descendente.

Como aparece en muchas películas norteamericanas que se proyectan los sábados y domingos por la tarde en dos o tres cadenas de televisión, la historia que acabo de contar «está basada en hechos reales».

Si el lector ha llegado hasta cuando va a aparecer la palabra Fin (en las películas de habla inglesa The end) me veo obligado a aclarar el enigma de los diplomas de marras que están en mi poder y de los que nunca hice uso ni lo haré. Los tres son auténticos, las firmas son correctas, mi nombre figura en ellos€ y se me concedieron, supongo, en señal de agradecimiento por haber publicado en radio y prensa el anuncio de su celebración, un premio o pago a una simple información en los medios citados. Es como si yo informase, por ejemplo, que se van a celebrar unas maniobras militares y en señal de agradecimiento me regalan un cañón.

En las dos o tres ocasiones en las que me han solicitado mi currículo, por vergüenza torera no he incluido los tres diplomas, que conste.