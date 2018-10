El móvil también sufre ciberataques, según el Centro Criptológico Nacional

­Los propietarios de teléfonos móviles que utilicen los servicios de almacenamiento e información en la nube sin tomar las suficientes medidas de protección corren el riego de ser víctimas de un ciberataque. Así lo afirmó ayer el subdirector general del Centro Criptológico Nacional (CCN), Luis Jiménez, que inauguró en Málaga la jornada «La Ciberseguridad. Riesgos, ataques y soluciones», organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y en la que expertos desgranaron las amenazas de la red.

Jiménez explicó que no solo las empresas están expuestas a este tipo de ataques, sino también cualquier usuario de un teléfono móvil que no cuente con el nivel de protección adecuado, por lo que recomendó no almacenar archivos personales y realizar copias de seguridad.

En este sentido, declaró que a nivel de usuario, los casos más frecuentes se producen cuando quienes realizan el ataque acceden a información delicada ubicada en la nube y posteriormente someten a la víctima a chantaje y extorsiones. «Para que un ciberataque tenga éxito, es importante que el sistema operativo tenga alguna vulnerabilidad», dijo Jiménez, quien insistió en la importancia de concienciar tanto a empresas como a usuarios individuales de la necesidad de proteger los dispositivos.

Por otra parte, explicó que es un error que las empresas traten de ocultar que han sufrido uno de estos ataques e intenten solucionarlo por sí mismas, puesto que en la mayoría de los casos esa decisión «ha sido perjudicial».

La jornada contó con el apoyo y la implicación de Unicaja Banco, Cesce, AON España, CTA Corporación Tecnológica, Sopra Steria y Vodafone España.