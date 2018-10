La saturación en Urgencias del Regional hace que abran otra sala de Observación

En los últimos días, el área de Urgencias del Hospital Regional ha registrado un aumento de pacientes que ha saturado las instalaciones y ha llevado al centro a habilitar la sala de Observación 3 para poder atender a la población. El incremento de pacientes comenzó el domingo, según denunció el sindicato CSIF, lo cual ha llevado en las últimas horas al centro al «colapso hospitalario sin camas», ya que las Urgencias no puede absorber más pacientes.

La sala de Observación 3 vuelve a abrirse, tras hacerlo en Navidad y las semanas posteriores ante el aumento de patologías invernales entre la población y la saturación de la zona. Aun así, fuentes sindicales aseguraron que ya está llena e incluso a mediodía de ayer había seis pacientes a la espera de una cama.

En la otra zona de Observación, abierta todo el año, el sindicato aseguró que ya hay enfermos que llevan 20 horas a la espera de una cama. Un espacio en el que está estipulado que los pacientes no deben estar más de 12 horas y, además, con más enfermos de los que puede acoger. Eran 25 a primera hora de la tarde frente a los 22 que se pueden acomodar en las instalaciones. En la sala de Observación 3, en cambio, el tiempo de estancia no está limitado ya que los pacientes no están monitorizados.

El hospital, por su parte, confirmó a este periódico la apertura de la sala de Observación 3, «debido al incremento de la demanda asistencial y para garantizar la adecuada atención» y aseguró que contaban con puestos libres en las Urgencias para atender a los pacientes que lo precisen, por lo que «no están colapsadas».

En cuanto a los motivos que han generado este colapso desde inicios de la semana, el sindicato CSIF aseguró que no se trata por algún brote vírico en concreto, sino que se debe a varios factores, entre ellos, el cierre por reformas del área de Medicina Interna, que no se han dado altas hospitalarias en planta y que ha comenzado el ritmo habitual de las intervenciones quirúrgicas y es necesario el ingreso hospitalario previo y posterior en muchos casos.