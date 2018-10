Rescatan a una mujer de 93 años tras incendiarse su vivienda en Málaga

Una mujer de 93 años, que vivía sola, ha sido desalojada tras el incendio registrado en la madrugada de este jueves en una vivienda localizada en el pasaje Mirageraneos en Málaga en el que no se han registrado heridos.

Según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, varias llamadas recibidas pasadas las cuatro de la madrugada alertaban de un fuego declarado en un tercer piso de esta zona de la capital malagueña.

Acto seguido fueron movilizados de inmediato de efectivos de Bomberos, Policía Local y Nacional y Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), aunque finalmente no fue necesaria su intervención al no registrarse heridos.

Los Bomberos extinguieron el incendio tras calcinar el dormitorio, el baño y parte del pasillo de la vivienda siniestrada. No obstante, tuvieron algunos problemas para acceder a la vivienda, ya que la escala se quedó atascada porque no cabía por la calle y sí pudo entrar la autobomba urbana ligera, más pequeña, que pudo acceder por poco. Según fuentes de la Policía Local, la persona que habitaba el piso incendiado no podrá volver por el momento a su domicilio y debe ser realojada.