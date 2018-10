El SAS tarda hasta 14 días en dar cita para Atención Primaria en algunos centros de la provincia

La sobrecarga de pacientes que asumen algunos médicos de familia de la provincia, sumado a la falta de facultativos para cubrir bajas, jubilaciones y, sobre todo, vacaciones, hace que un paciente tarde en algunos centros de salud de la provincia hasta 14 días para que su médico le vea en consulta, el máximo de días que se ha contabilizado durante este verano.

Aunque la situación no se mantiene durante todo el año, ya que depende de diversos factores, lo cierto es que todavía hay centros que arrastran una demora superior a los 2 o 3 días que debería tardar un paciente en obtener una cita, según informaron el Sindicato Médico y UGT. El caso más llamativo se encuentra en la costa, en concreto, en el centro de salud de Las Lagunas (Fuengirola) donde hasta hace unos días un paciente tardaba hasta 14 días en ser atendido por su médico. El delegado de Sindicato Médico en la zona, Gregorio Blanco, asegura que el centro cuenta con 30 médicos para atender una población de 150.000 personas. Durante los últimos meses ha faltado de manera continua un tercio de la plantilla por vacaciones, lo que ha supuesto un incremento de pacientes para el resto de facultativos.

En Torremolinos también han vivido una situación similar. Hasta 11 días para concertar una cita a través de la web o el teléfono. Una plantilla de 18 médicos que solo ha contado con un sustituto y medio en los meses estivales, según Blanco. La cifra baja en Mijas pero también existe una demora de entre 5 o 6 días.

El responsable de la Costa del Sol de UGT, Paco Ariza, aseguró que el distrito Costa del Sol es «con diferencia» el más saturado de toda la provincia. Prueba de ello es el número de tarjetas por edad que tienen los facultativos, un mecanismo a través del cual se puntua con 1, 2 o 3 tarjetas a los pacientes según edad –los mayores de 65 años, con tres tarjetas, son los que más vale–. Un médico en condiciones normales no debe superar las 1.800 tarjetas, según Ariza. En los centros de salud de la Costa del Sol los médicos tienen hasta 2.600 tarjetas.

La Delegación de Salud aseguran que la asistencia está garantizada y cada día se guardan entre un 15 y 25% de las citas de los centros para que los pacientes puedan visitar a sus médicos de familia.

En la Axarquía, en los centros de salud que tienen más de 10 médicos (Nerja, Vélez Norte, Vélez Sur y Torre del Mar) el que más demora ha acumulado es el de Vélez Norte con hasta 12 días. Le sigue Vélez Sur con ocho días. Nerja y Torre del Mar mantienen cifras más aceptables con 4 o 6 días de demora, según el responsable de la zona del Sindicato Médico, Juan Carmona. Una situación que según el responsable el SAS no reconoce, ya que a diario guardan un número de citas para aquellos que no pueden esperar o pasan por consulta no demorable. «La accesibilidad la han transferido a la puerta de Urgencias o no demorable», resalta.

La situación en los pueblos del interior y con menos recursos se complica cuando el único médico que hay no acude a su puesto por las circunstancias que sean. Algo que hace que las esperas sean de 2 0 3 días, según indica la responsable de UGT en la Axarquía, Lidia Crossa. «La situación ha sido muy complicada para la zona rural ya que no había médicos para contratar. La asistencia ha sido posible gracias al esfuerzo de los dispositivos médicos», sentencia.

En el caso de la zona Norte (Antequera) pasa algo similar. La orden es que haya «demora cero», pero el responsable de Sindicato Médico en la zona, Manolo Resa, asegura que se citan a varios pacientes a la misma hora, una carga que recae sobre los profesionales. En los pueblos, en 50 citas se ven a 70 pacientes, según informa. «Aún así, la demora cero no se garantiza siempre y puede ser de varios días», manifiesta.

El distrito Málaga y Guadalhorce es el que mejor está, según el responsable de Primaria de Sindicato Médico, José Becerra. Los tiempos de espera son de 48 horas de media y el caso más llamativo es el del centro de El Palo, con hasta una semana de espera, que se subsana con una consulta no demorable que tiene doce horas al día y que actúa como una consulta más. «Esa no es la solución porque no te ve tu médico», sentencia.