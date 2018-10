"La Junta de Andalucía no se apoya en Málaga, tiene miedo a que progrese"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aprovechó ayer su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Andalucía, organizado por Nueva Economía Fórum, celebrado en el Hotel Miramar, para constatar «la falta de cariño» de la Junta de Andalucía hacia la ciudad, declaraciones polémicas aunque responden a la referencia que hizo del regidor la presidenta Susana Díaz, cuando dijo que lo veía preocupado.

Así, en este sentido, dijo ser una persona «colaboradora», pero puso diversos ejemplos sobre cómo el Gobierno andaluz «se ha olvidado de la potencialidad de Málaga; no se apoya en Málaga, le da miedo que Málaga progrese», para añadir luego que más que falta de cariño es «falta de visión, de inteligencia, de inteligencia emocional».

Como primer ejemplo puso la elección de Alicante hace varias décadas, poco después de que España entrara en Europa, para acoger la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). «La Junta no se movió», dijo, para destacar que esta es la ciudad española más grande que no es capital de comunidad autónoma y cuenta con un aeropuerto más importante y mayor población que la ciudad de la Comunidad Valenciana. Como segundo ejemplo se refirió a la Agencia Europea del Medicamento, que está en Londres pero que tendrá que mudarse a la urbe holandesa de Ámsterdam por el Brexit. En la carrera por hacerse con la sede, Málaga se postuló como candidata, al igual que Granada, aunque finalmente la elegida por el Gobierno para representar a España fue Barcelona. «Ahí faltó apoyo autonómico», dijo, en el sentido de que Málaga tiene un aeropuerto de gran importancia, mientras que Granada «no tiene», en clara referencia a que el Ejecutivo andaluz no se decantó por ninguna de las dos ciudades, y la de la capital catalana era «una candidatura fallida», sobre todo después del desafío independentista que aún continúa. Para el caso de que Málaga hubiera sido elegida, se hizo un proyecto para construir un edificio importante en la ciudad, ya que habrían venido numerosos funcionarios a la ciudad, pero finalmente la capital de la Costa del Sol se quedó fuera del proceso.

Catedral de Málaga



Otro tema que salió ayer en el evento fue el asunto de la Catedral, cuyo plan director se redacta ahora y que prevé, con el impulso del Obispado, completar la construcción del primer templo de la ciudad con la segunda torre y solucionar el problema de las humedades del techo. «En esta materia estaremos a lo que diga el plan director, pero la Catedral tiene goteras, lleva años sin la cubierta a dos aguas; la Junta se equivocó en su día. La cubierta debe hacerse cuanto antes; otra cosa es la segunda torre. Una Catedral inacabada da mala impresión, hay que hacer algo», señaló, en referencia clara al tejado, que no a la segunda torre.

Destacó el regidor malagueño que «ninguna Catedral ha quedado inacabada aunque sea al cabo de los siglos», y destacó que ello da sensación e imagen de indolencia de la ciudad.