"Hay un clamor en la izquierda para que vayamos unidos a las municipales"

Asegura que hay mucho de escenificación y estrategia en las disensiones aparentes entre el PP y Ciudadanos, socios de investidura, y critica que el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y la edil de Limpieza, Teresa Porras, no hayan dimitido después de haberlo pedido el Pleno

Eduardo Zorrilla, portavoz municipal del grupo IU-Málaga, repasa en esta entrevista la formación de la confluencia con Podemos y otras fuerzas de la izquierda, la viabilidad del modelo turístico de la capital, las demoras para que Limasa sea pública o el escándalo de los expedientes de infracciones urbanísticas.

Juan Cassá se apostó con usted una comida en relación a que el alcalde no hacía pública Limasa antes de que acabe el mandato. ¿Cómo va esa apuesta?

Bueno, estoy preocupado, no tanto por la comida, porque siempre puede ser un placer comer con Cassá. Estoy preocupado porque se retrasa el proceso de transición a la gestión municipal. El alcalde lo anunció en el debate sobre el estado de la ciudad, en junio, y no vemos que haya avances. Y ahora que se discute el presupuesto es el momento. Nosotros esperamos que en ese presupuesto municipal no sería lógico que se recogiera de nuevo una partida de 100 millones de euros, que es lo que nos cuenta actualmente la factura de Limasa, sino que se recogiera ya la constitución de la empresa municipal, que va a gestionar Limasa; hay además un fondo de reversión previsto en el contrato y en los estatutos de Limasa, para garantizar los gastos necesarios para la transición en el modelo. Y hay además la previsión de que se cree una comisión técnica, que es lo que le vamos a exigir al alcalde que haga.

La reforma del Impuesto de Plusvalía se sacó del debate para consensuarla con los grupos municipales. ¿Se está dialogando al respecto?

Hasta ahora no se ha debatido con este grupo municipal. Yo no puedo hablar por el resto, no sé si ha habido algún contacto del equipo de gobierno con algún otro grupo, con el nuestro desde luego que no. Y sí que estamos a la espera, porque creemos que es un problema de una injusticia social importante el que hay en Málaga con este impuesto, ya que le está costando a muchas familias muchos miles de euros después de tener la desgracia del fallecimiento de un familiar muy cercano y directo, el esposo, la esposa, el padre o la madre. Pensamos que debe de variarse de forma profunda ese impuesto, de forma que no se graven en ningún caso la herencia de la vivienda familiar, la herencia de la que viven los herederos, independientemente de la convivencia, que no debe ser requisito y para el resto de los bienes deben establecerse unos requisitos de renta y de valor inmobiliario, de forma que se cobre solo cuando hay herencias millonarias o cuando los que heredan son personas de mucho poder adquisitivo.

Han logrado que el Pleno pida la dimisión de Porras y Pomares, se censuró al alcalde, pero, de momento, nada ha cambiado...

Nada cambia porque este gobierno municipal, y el partido que lo sustenta, no tiene en su vocabulario la palabra dimitir ni la palabra cesar; ni el alcalde la tiene en su vocabulario ni en su escala de valores, y creemos que los hechos son suficientemente graves, independientemente de lo que diga la Justicia en su momento sobre la existencia o no de delito. Y no sólo son graves, cuando lo pide una mayoría amplia del Pleno debieran de dimitir.

¿Detecta usted un alejamiento entre socios de investidura, PP y Ciudadanos, o es sólo una escenificación?

Yo creo que hay mucho de escenificación y mucho de estrategia electoral. Son dos fuerzas políticas que se disputan en gran parte el mismo espacio político del votante de derechas y deben de marcar distancias. Ciudadanos lo mismo que ha sido el responsable, para bien o para mal, nosotros creemos que para mal, de sostener este gobierno del PP durante estos tres años y medio, pues ahora necesita alejarse por estrategia electoral.

A veces ha dicho usted que Málaga puede convertirse en Magaluf. ¿Estamos en ese proceso?

Ahora mismo no lo es, afortunadamente, pero si no se toman medidas y medidas decididas y hay un proyecto de ciudad claro podemos degenerar hacia un modelo de ciudad parecido. Creemos que, desde hace años y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano, se está dando un proceso de uso de explotación intensiva de áreas de la ciudad, sobre todo el Centro pero no sólo el Centro, en un modelo que prima solamente el turismo por encima de otros usos, y que es excluyente, incluso del uso residencial que está provocando el éxodo de vecinos y vecinas, que está provocando la desaparición de los comercios tradicionales, la desaparición de las oficinas porque genera unas servidumbres y molestias, unos ruidos, un uso intensivo y único y excluyente del espacio urbano que desequilibra el Centro. Nosotros creemos que en el Centro deben de existir los bares, los restaurantes y las terrazas, pero debe de haber un equilibrio con otros usos, donde pueda vivir la gente, las parejas jóvenes con hijos, que puedan tener los servicios y los equipamientos públicos necesarios, donde también puedan coexistir con el pequeño comercio tradicional sobre todo.

¿Una tasa para gravar el recibo de basura de las viviendas turísticas soluciona el tema?

No, no, de ninguna manera, es insuficiente. No estamos en contra de esa tasa, porque deben de contribuir al sostenimiento desde los servicios que generan, en este caso el servicio de limpieza, pero es una medida que de por sí sola no es suficiente, hacen falta medidas más contundentes por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta, que tiene las competencias, para una regulación de los alojamientos turísticos. Y por parte del Ayuntamiento, desde sus competencias urbanísticas, debe de impulsarse una limitación del número de alojamientos por zonas, por épocas del año de forma que no genere los problemas que están generando. No es una medida ni revolucionaria ni tan siquiera, se viene impulsando en otros países desde hace mucho tiempo como en muchas ciudades de Estados Unidos, sin ir más lejos.

Parece que la Torre del Puerto sigue enmarañada en una red administrativa. ¿Se hará finalmente?

Esperamos que no. Nosotros somos contrarios a ese proyecto y esperamos que no salga adelante finalmente. Son muchos los obstáculos que tiene, sobre todo desde el punto de vista administrativo y legal. Y no porque se imponga una burocracia excesiva, sino porque afortunadamente en este país todavía existen leyes que regulan el uso del espacio público, espacios portuarios, etcétera€ y de la ordenación urbanística. Lo decíamos en su momento que hacía falta modificar el Plan Especial del Puerto, cuestión que ha iniciado el equipo de gobierno, pero que está ahora mismo estancada, y hace falta entre otras muchas cosas también una autorización expresa del Consejo de Ministros. Es algo extraordinario y fuera de la ley el que se haga una edificación dentro de un espacio portuario para un uso que no es portuario.

¿Tiene encuestas de cara a las municipales?

No, no, no, no. No tenemos tanta capacidad económica como otros grupos para encargar encuestas, pero sí conocemos las encuestas encargadas de otros grupos políticos o bien han realizado algunos medios de comunicación. Las encuestas son bastante positivas. Hay un elemento que genera dudas, en cuanto a que en la encuesta se pregunta por los grupos municipales existentes, por IU y Podemos o Málaga Ahora. Y nosotros estamos en un proceso de confluencia en el que vamos a ir juntos con Podemos, y esperamos también ir juntos con Málaga Ahora, creemos que eso va a tener un efecto no sólo de suma, sino multiplicador, por la ilusión que puede generar. Y muy positivas también las encuestas en cuanto al conocimiento y valoración de los concejales que integramos este grupo municipal.

¿Aspira a liderar la lista de la confluencia?

Sí, así lo he manifestado. Yo estoy a disposición de mi organización, donde estamos inmersos o va a iniciarse ya un proceso de primarias, y yo me postulo como candidato de IU para esa posible confluencia y si se diera el caso de salir elegido dentro de mi organización, también me postularía para candidato de la confluencia. Ahora bien, lo he dicho en otras ocasiones. Yo estoy a disposición de la organización, mi objetivo principal es contribuir a un cambio en la ciudad de Málaga. Si yo no saliera elegido, si saliera otra persona, también voy a trabajar por lo mismo en el puesto que mejor que se vea o desde fuera de la lista.

¿Málaga Ahora sigue dudando sobre si sumarse o no?

Sí, sigue dudando, y en su día señaló que ellos tendrán su propio proceso. Creo que hasta diciembre o enero no iban a pronunciarse respecto a lo mismo. Nosotros respetamos los procesos de cada formación política, lo que sí apelamos es a la responsabilidad de todos, porque yo creo que hay un clamor dentro del ámbito político y social de la izquierda por que vayamos unidos a las próximas elecciones. Lo contrario no se entendería por nadie.



"El desbloqueo de muchos temas llegará a partir de mayo"

Ustedes han pedido en varios temas como el Astoria, por ejemplo, que se hagan consultas populares. Se han aprobado, pero no se han hecho...

Exactamente. No lo hemos hecho en muchos temas, frente a otros países en los que es muy usual hacer consultas ciudadanas, en Francia, Italia o en Suiza, por ejemplo, es muy común, incluso de Estados Unidos. Aquí lo hemos pedido para dos temas que considerábamos importantes, centrales, estratégicos para la ciudad, como eran los terrenos de Repsol, unos terrenos libres en medio de los dos distritos más poblados de Málaga, y el futuro de la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria, en el Centro de la ciudad. Efectivamente se han aprobado, alguna de ellas incluso con el voto del PP, pero no se ha hecho ni hay intención por parte de ese partido de llevarlas adelante. Como otros muchos temas, pensamos que el desbloqueo llegará a partir de mayo y de lo que los ciudadanos voten en las elecciones.

¿Por qué no se soluciona el tema de bomberos?

A lo de bomberos no se le da solución por cabezonería del equipo de gobierno. Tuve incluso una conversación con el alcalde sobre este tema, una charla en la que le dije que era un conflicto que no beneficiaba a nadie, ni a la ciudad ni a los bomberos ni gobierno ni a los grupos.