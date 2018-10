Bernardo de Gálvez se pasa a la ópera

La obra tendrá partes habladas y música mezcla de singspiel alemán y ópera cómica francesa - "Gálvez pedía a gritos ser un héroe de ópera", resalta el libretista Marec Béla Steffens

«¿No debería haber una ópera sobre Bernardo de Gálvez?». La frase la pronunció en 2015 John Espinosa, gobernador del Capítulo de Houston (Texas) de la asociación de Granaderos y Damas de Gálvez. Iba dirigida al libretista alemán Marec Béla Steffens, quien unos meses más tarde respondió con un libreto de la ópera Gálvez of Galveztown- The Unsung Hero Sings (Gálvez de Galveztown-El héroe anónimo canta).

Con música de Mary Carol Warwick, una compositora con nueve óperas a sus espaldas, el próximo 30 de octubre tendrá lugar en la Rice University de Houston una segunda puesta en escena, sin vestuario ni decorados, de cuatro de las siete escenas que tiene la ópera, las que hasta ahora cuentan con acompañamiento musical. Será una representación para animar a particulares y empresas a producir este espectáculo. Por el momento, uno de los apoyos con los que cuentan es con el de Carlus Padrissa, uno de los fundadores de La fura dels Baus.

«Espero que sea una ópera de duración normal, no las cinco horas de una ópera de Wagner», bromea por correo electrónico el autor del libreto.

Además de Bernardo de Gálvez, intervienen entre otros personajes su novia criolla, Felicité Saint-Maxent; el dramaturgo francés Beaumarchais, autor de El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro y que además apoyó a los rebeldes americanos de las 13 colonias inglesas; el amigo de Gálvez, el irlandés Oliver Pollock; el gobernador inglés Chester; la prima del estadista, la dramaturga María Rosa de Gálvez e incluso un indio apache. «La compositora estaba encantada de que la trama le permitiera usar tantos idiomas musicales diferentes», señala Marec Béla.

La compositora de la ópera, Mary Carol Warwick, con el libretista, Marec Béla Steffens. Archivo Marec Béla Steffens

Precisamente, esa riqueza de personajes permite que la ópera sea un híbrido de varios géneros musicales, aunque haya partes habladas para que el público pueda seguir mejor la trama. Marec Béla explica que será una mezcla de singspiel alemán y ópera cómica francesa. «La música de Mary Carol Warwick forma parte de la tradición operística, no la del musical de Broadway, pero al mismo tiempo es ligera y entretenida, no esa clase de vanguardia que ahuyenta a la audiencia . Desde la primera pieza que escuché me encantó».

«Muy gratificante»

Para el libretista nacido en Hamburgo, aunque ha pasado muchos años en Houston, la figura de Bernardo de Gálvez era poco conocida. «Sólo sabía que había habido un gobernador Gálvez, que la ciudad de Galveston en Texas llevaba su nombre y poco más. No conocía su papel en la Guerra de la Independencia Americana, pero en seguida caí en la cuenta de que Gálvez pedía a gritos ser un héroe de ópera», confiesa.

Además, destaca que el hecho de dar vida a un héroe tan poco familiar para los propios americanos ha sido «muy gratificante». «Hubiera sido mucho más difícil bregar con una historia conocida por todos y de la que tienen una opinión formada. Mucha gente acudirá con la mente abierta e incluso los que ya conocen a Gálvez descubrirán nuevos aspectos de su héroe».

El libretista, que encuentra la cultura española «muy inspiradora», es autor además de un libreto sobre la creación de los personajes de Don Juan y Don Quijote, con música compuesta por su padre.

Un momento de la representación de la algunas escenas de la ópera, sin escenario ni decorados. Granaderos y Damas de Gálvez

Marec Béla, que recalca que el género de la ópera habla de emociones, está convencido de que la historia de Bernardo de Gálvez está repleta de «grandes emociones». «Es significativa para los hispanos de Estados Unidos, muchos de los cuales nunca aprendieron en la escuela que hubo un gran héroe español que realizó una contribución crucial para la Independencia Americana».

La intención es dar a conocer este ambicioso trabajo en los lugares vinculados con Bernardo de Gálvez en Estados Unidos (Nueva Orleans, Baton Rouge, Mobile y Pensacola) y poder estrenarla entera el año que viene. Un objetivo también en el horizonte es estrenarla en castellano en la patria de don Bernardo: España.