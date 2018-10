Ciudadanos pide compensaciones para los comercios de Callejones del Perchel

Ciudadanos exigirá en la próxima Comisión de Economía compensaciones económicas y campañas especiales para ayudar a los comerciantes afectados por las obras del metro en Callejones del Perchel. Así lo han anunciado este lunes el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, acompañado por el cabeza de lista de Cs por la provincia de Málaga en las próximas elecciones andaluzas, Javier Imbroda, que han alertado de que, en el caso más optimista, los trabajos para llevar el suburbano hasta el Centro de la ciudad se terminarán en 2020, 11 años después de que arrancaran las obras.

"Callejones del Perchel ofrece la peor cara de las obras del metro, la mala gestión de la Junta en este tramo, cuyo presupuesto se puede ir por encima de los 70 millones de euros, ha abocado a muchos negocios a bajar la persiana, y los que sobreviven lo hacen a duras penas", critica Cassá, que denuncia la situación de suciedad, vallas de circulación perpetuas, casetas de obra, acopio de material, obstáculos o falta de luz que sufre desde hace más de ocho años todo este entorno.

"Es hora de que Junta y Ayuntamiento, que en teoría son socios en este proyecto, apoyen a estos comerciantes e impulsen una campaña para favorecer las compras navideñas, medidas fiscales, nuevo mobiliario urbano... Urge garantizar el mejor tránsito para los peatones y la mejor iluminación posible", aboga el portavoz, que recuerda que Ciudadanos hace un año llevó a pleno y se aprobó por unanimidad una moción en este sentido, cuestión que la formación volverá a llevar a la próxima Comisión de Economía. "La volvemos a traer porque el balance es sencillo. Nada, Junta y Ayuntamiento miran hacia otro lado. Una campaña similar, por un importe de 17.000 euros, ya se activó en la Alameda hace dos Navidades. Esta zona lo demanda tanto o más", concluye.

Por su parte, el candidato naranja por la provincia de Málaga en las próximas elecciones andaluzas, Javier Imbroda, destacó que esta primera comparecencia junto al portavoz Juan Cassá "simboliza la unidad del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento con el equipo que se va a presentar en la Junta de Andalucía que va a defender a Málaga y a tantos trabajadores y malagueños que están cansados de más de una década de obras del metro".

"Tenemos la sensación permanente de ciudad levantada. Y este tramo no se va a terminar hasta 2020. Es más, no está previsto que la estación Guadalmedina se ponga en servicio hasta 2021. Los vecinos no pueden seguir siendo rehenes de esta situación. Al menos, que la administración dé la cara y articule ayudas, campañas, medidas para aminorar el ya de por sí duro impacto de estos trabajos", pide el candidato naranja a las andaluzas, que recordó que todavía queda un 35% de ejecución en este tramo y espera que no se produzcan nuevos retrasos.

La formación naranja recrimina en esta nueva iniciativa que la imprevisión y mala gestión de la Junta han marcado el tramo del metro en Callejones del Perchel. A juicio de Ciudadanos, por más que se acaben de pintar los viales y desvíos y se hayan cambiado las balizas, y por más que se haya reiniciado la obra este verano después de un parón larguísimo de casi dos años, el crédito de la Junta de Andalucía está muy dañado.

El Grupo Municipal critica la improvisación de la Junta de Andalucía en el modelo de construcción del metro en este tramo, marcado por los continuos retrasos, parones, la falta de previsión de la existencia de restos arqueológicos en el entorno o la odisea legal y burocrática para rescindir el contrato con la anterior constructora y articular uno nuevo y volverá a reclamar implicación y atención por parte de las administraciones.