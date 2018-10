"¿Por qué no están trabajando?". Tensión entre Mario Cortés y los bomberos en la comisión de investigación de Urbanismo

La tensión ha sido evidente esta mañana en la Comisión de Investigación de Urbanismo, aunque no por el tema que se abordaba. Un inesperado rifirafe entre un nervioso concejal de Seguridad, Mario Cortés, y varios bomberos, que estaban entre el público que estaba siguiendo la comisión en el salón de plenos, han centrado la primera parte de la comisión.

El enfrentamiento comenzó cuando estaba respondiendo a las preguntas de los concejales el gerente de Urbanismo, José Cardador, que comparecía para explicar la gestión de expedientes sancionadores caducados por falta de trámite. En un momento, Cortés, que no tenía el uso de la palabra, recriminó con un tono alto de voz a Eduardo Zorrilla, portavoz de IU, por no dejar responder a Cardador. Ese comentario provocó cierto revuelo en el salón de plenos, que derivó en el grito de algunas consignas y críticas por parte de los bomberos contra Mario Cortés. Éste, muy nervioso, se levantó de su asiento y se encaró a los bomberos, preguntándoles "¿por qué no están trabajando?".

El enfrentamiento elevó la tensión en la comisión, llegando incluso la concejala Teresa Porras a agarrar a Cortés de la chaqueta para incitarle a que se sentara. Finalmente fue calmándose cuando el presidente de la comisión, Alejandro Carballo, impuso el silencio. Poco después, Cortés terminó ausentándose de la comisión, de la que forma parte. No es la primera vez que hay un enfrentamiento público entre Mario Cortés y los bomberos, ya que en el pasado pleno del 19 de septiembre ocurrió un hecho similar.