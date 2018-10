La aplicación Infomedusas cierra el verano con 125.000 usuarios

La aplicación Infomedusas, lanzada por la Diputación de Málaga en colaboración con el Aula del Mar ha alcanzado datos históricos con un total de 153.000 descargas, siendo un 85% de ellas de este mismo año. Durante el verano, unas 125.000 personas han seguido la información que ha ido actualizando diariamente sobre el estado de las playas de la provincia y la presencia de medusas y además se han registrado 45.000 comentarios de los 60.000 usuarios activos diariamente.

Junto a la diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, Marina Bravo, el presidente del Aula del Mar, Juan Antonio López ha hecho un balance sobre la sexta edición de la campaña Infomedusas y ha determinado que este verano han ocurrido dos fenómenos no habituales en las playas del litoral. Por un lado la pronta aparición de la carabela portuguesa (Physalia physalis), que se ha mantenido desde principios de primavera, y la fuerte presencia de bancos de medusas clavel (Pelagia noctiluca) en las orillas.

Ante estos fenómenos, ambas instituciones han declarado que están trabajando para realizar un informe que detalle el porqué ha ocurrido este verano y no otros. "Si sabemos porqué ocurre podremos ponerle remedio, hacer campañas preventivas o llevar a cabo acciones para reparar ese daño. A lo mejor no se pueden evitar o no se debe evitar porque la vida marina necesita estas medusas pero podemos implementar medidas para que no nos afecte" señalaba Marina Bravo.

Por su parte, Juan Antonio López ha explicado que desde el año 2012, la costa malagueña no vivía un verano como este en cuando al número de medusas en las playas y por ello, ha recordado que en 2013 se puso en marcha esta campaña. "Queríamos conocer la situación. Analizamos datos desde 2003 para saber exactamente cómo iba fluctuando la aparición de estas especies y vimos que había una serie de picos, en el sentido que había años que se registraban una aparición mayor y años en las que había menos presencia de medusas pero desde los años más recientes las cantidades son similares" indicaba el presidente de Aula del Mar.

Junto con otras instituciones como el instituto Español de Oceanografía, la Universidad de Málaga y el Helmholtz Center for Environmental Research, el Aula del Mar sigue investigando los datos para poder lanzar un informe completo que ayude a los ciudadanos así como para seguir asesorando a los Ayuntamientos de la provincia y a la Mancomunidad de la Costa Occidental, que ha realizado una petición especial a Diputación para trabajar en este aspecto.