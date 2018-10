La Fundación Once presenta el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España

La Fundación Once ha presentado este miércoles 10 de octubre en el Hotel Ilunion de Málaga, el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España. Este informe ha permitido conocer de forma profunda el estado del sector turístico español en materia de accesibilidad.

El acto que ha estado presidido por el delegado de Gobierno andaluz, Jose Luis Ruíz Espejo; la secretaria del Estado de Turismo, Isabel María Oliver; el diputado de Participación y Cooperación Internacional, Feliz Lozano; el alcalde, Francisco de la Torre; el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación Once, Jesús Hernández y el director de Once Málaga, Jose Miguel Luque, ha puesto de manifiesto la importancia de la accesibilidad no solo en el turismo del país, sino en todos los aspectos de la vida.

Málaga es una de las ciudades en las que mayor número de infraestructuras accesibles integradas existen. Y este aspecto, es clave en el sector turístico de la capital, el cual ha tenido que ir adaptando sus servicios a las necesidades de todos los turistas que la visitan. Como ha apuntado el alcalde, Francisco de la Torre, 'Málaga se ha transformado y se ha planteado la accesibilidad para que todos disfruten de ella, convirtiéndose en un destino preferente y cómodo para todos los que lo necesiten'. `Un espacio sin barreras en el que ya existen más de 1.500 semáforos acústicos o más de 1.500 plazas de movilidad reducida'. ha destacado.



La accesibilidad integrada en el turismo

El informe ha destacado el concepto de Accesibilidad en el Turismo, haciendo referencia al diseño de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan el acceso, uso y disfrute de todos los usuarios en condiciones de autonomía, seguridad y comodidad.

Como ha indicado el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación Once, Jesús Hernández, 'el Observatorio ha tenido en cuenta todos los pasos que una persona con discapacidad lleva a cabo, desde que toma la decisión de irse de viaje, hasta que llega al destino y se va de este'.

Según los resultados obtenidos y tras analizar 4.053 hoteles, 286 playas o más de 40.00 restaurantes, España se sitúa entre los países más avanzados en accesibilidad pero reiterando que todavía queda mucho por desarrollar. Esto lo confirman algunos de los datos obtenidos, como que sólo el 56% de los establecimientos que trabajan el sector, afirma haber incorporado una política o compromiso respecto a las personas con discapacidad.

El Observatorio de Accesibilidad Universal revela datos tan alentadores para como que sólo el 11% de los hoteles dispone de un habitación accesible en sus plazas.

Para hacer frente a todo lo necesario a la hora de desarrollar esta integración y hacer accesible todos los espacios y servicios disponible para los turistas, Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo ha asegurado que desde el Gobierno se lucha por garantizar la igualdad y posibilidad de disfrute, ayudando a seguir implantando estas políticas que ayudan a mejorar la calidad de los productos y servicios que se les ofrecen.



Un desayuno a ciegas para concienciar de lo necesario de la accesibilidad



Junto con la presentación del informe, los asistentes a la presentación han disfrutado de un 'desayuno a ciegas', donde han podido experimentar las situaciones cotidianas a las que tiene que enfrentarse una persona con discapacidad en su día a día.

Mediante pautas indicadas por la organización como por ejemplo, la posición de los objetos en la mesa en el orden de las agujas del reloj, los asistentes entre los que se encontraban la subdelegada de Gobierno en Andalucía, María Gámez o la delegada de Accesibilidad, Carmen Casero se han asimilado una situación tan cotidiana como un desayuno.

Fundación Once cumple este año su 80 aniversario y tiene como misión contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. A día de hoy trabajan en la organización más de 72.500 personas, de las cuales el 60% tiene algún tipo de discapacidad.

Se puede acceder al informe completo desde la web la Fundación Once