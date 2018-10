La lluvia deja esta noche casi 250 litros en Sierra Bermeja y más de 400 rayos

Los truenos han sido una constante durante toda la noche. La alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía ha dejado lluvias torrenciales en algunos puntos, con casi 250 litros recogidos en 12 horas en Sierra Bermeja, en concreto en el punto de medición de Los Reales de la Red Hidrosur, mostrando una noche de lluvia muy intensa en este municipio.



No fue el único, ya que en otros puntos altos de la provincia también se han registrado abundantes lluvias, con picos de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Así, en el cerro de Santón Pitar, en la parte alta de Rincón de la Victoria, se contabilizaron 146 litros por metro cuadrados desde la tarde de ayer. En Ojén esta cifra se elevaba a 174 litros, de los que 26 litros habían caído entre las 6.00 y las 7.00 horas, que se sumaron a los caídos durante la jornada del martes.



Coín era otro de los municipios donde más agua se había recogido. Entre las 22.00 y las 00.00 horas de ayer se acumularon más de 67 litros, alcanzando los 164 litros a lo largo de 12 horas.



La lluvia también se ha dejado notar con intensidad en otros municipios malagueños, aunque no con estos niveles. Así en Pujerra, según los datos de la red Hidrosur, se recogieron 65 litros en 12 horas; 58 litros en Casarabonela; 36 litros en Aljaima; 38 litros en Ardales; 30 litros en Cártama y 24 en la Depuradora de Marbella.



La tormenta también ha venido con un importante aparato eléctrico, que se ha dejado notar toda la noche en la provincia, donde se habían registrado más de 400 rayos, muchos de ellos en el mar, frente a la costa de Málaga.



Las lluvias se mantendrán durante toda la mañana, aunque irán remitiendo en intensidad y para el mediodía serán esporádicas y no se prevén precipitaciones por la noche, según la previsión de la Aemet, que levanta todas las alertas a las 9.00 horas de este miércoles. El jueves volverán las lluvias.