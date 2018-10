Málaga recuerda con dolor a la niña de seis años muerta en Parque Litoral

Málaga ha guardado este miércoles un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de la capital en memoria de la niña de seis fallecida este pasado martes tras, al parecer, ser tirada desde un sexto piso por un hombre, amigo de la familia, que se arrojó posteriormente, y se ha sumado al "dolor y consternación" que produce "una tragedia" como esta.

La misa en memoria de la menor de seis años ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en Parcemasa y está previsto que por la tarde sea incinerada.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a lamentar "la tragedia" ocurrida. De igual modo, ha mostrado solidaridad con la familia: "Estamos con ellos, con los padres, con la hermana de la menor que ayer perdió la vida de una manera imprevisible para la familia e incompresible para todos".

En este sentido, el regidor malagueño ha deseado que la familia "tenga la capacidad de reaccionar", precisando que el Ayuntamiento ha ofrecido apoyo psicológico "y lo tienen garantizado para salir adelante". "Estamos con ellos, con esta familia malagueña que hoy nos sentimos todos parte de ella y deseando que superen este trauma tan brutal", ha subrayado.

De igual modo, ha recordado que el concejal del distrito, Raúl Jiménez, acudió este pasado martes al lugar y, además, el propio alcalde habló por teléfono con la madre de la menor, señalando que lo hará más veces: "Estos temas no es cuestión de un día o unas horas, para ellos les marcan y tienen que sentir permanentemente el afecto y solidaridad de todos", reiterando que proporcionarán los recursos en materia técnica profesional de apoyo psicológico.

Por último, ha agradecido la presencia de quienes en el plano institucional se han solidarizado en este minuto de silencio con la familia que este pasado martes vivió "una tragedia".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha mostrado las condolencias y el dolor del Ejecutivo central ante "una muerte tan trágica. Siempre lo es en el caso de una menor pero en estos casos, que difícilmente se pueden comprender, más aún".

Gámez ha reiterado que las pesquisas se está centrando en el autor de esta "trágica" muerte para ver "los posibles antecedentes que pudiera tener de temas de salud mental". No obstante, ha aclarado que sigue la investigación en curso.

"Unos sucesos tan extraordinarios y tan incomprensibles invitan a pensar que algo pudiera suceder en el trastorno conductual o de salud mental", ha dicho Gámez, aunque "aún no tenemos nada concluyente" en relación con antecedentes en ese sentido, por lo que se continuará investigando para "poder arrojar un poco de luz y poder comprender". No obstante, ha añadido: "Lamentablemente, muchos sucesos trágicos por mucho que consigamos información nunca serán comprensibles y un poco insondables las razones de alguien para hacer esto; ya que no las hay nunca".

La investigación de la Policía Nacional sobre el suceso apunta a que supuestamente el fallecido, de 50 años y amigo de la familia, tiró a la niña, de seis, por la ventana de un sexto piso y, después, se lanzó él.

El fallecido era un amigo de la familia que había venido a pasar unos días con la misma. Al parecer, el padre se disponía a llevar a sus hijas al colegio cuando el hombre, que momentos después iba a viajar de vuelta a su casa, ha cogido a una de las niñas y la ha arrojado por la ventana de la vivienda al patio interior, e inmediatamente se ha tirado él.

Los agentes están investigando si el fallecido padecía algún trastorno mental, según informó la Policía Nacional. Fue antes de las 08.30 horas de este pasado martes cuando el teléfono 112 recibió la primera de varias llamadas que alertaban de la caída de un varón y una menor en el interior de un recinto.

De manera inmediata, la sala del centro coordinador ha activado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local. Los sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento de la niña y del hombre.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM) 112 en Málaga ha activado al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) para atender a los familiares de los fallecidos. El barrio donde tuvieron lugar los hechos, en la zona de Parque Litoral, está conmocionado.