El PP exige a Daniel Pérez "que se retracte" de implicar al alcalde en una sanción

Carlos Conde, en nombre del equipo de gobierno municipal que preside el alcalde, Francisco de la Torre, ha exigido hoy al portavoz del PSOE Daniél Pérez que "pida perdón o se retracte" por "manipular y tergiversar" la información que ofreció acerca de un expediente de sanción abierto al alcalde y a otros concejales, en el trasncurso de la comisión de investigación por los expedientes de infracción de Urbanismo celebrada el pasado martes.

Conde, que también ha pedido que se acabe ya con "esa pantomima" de la comisión de investigación, ha mandado un claro mensaje al grupo socialista y a su portavoz al que, "pese a aspirar a ser alcalde", ha vuelto a poner "en evidencia que no tiene capacidad para una responsabilidad de ese tipo".

"Le instamos desde el equipo de gobierno a que inmediatamente pida perdón o se retracte". La erosión al equipo de gobierno, ha añadido "no puede ser a costa de tergiversar la verdad".

En la comisión de investigación del pasado martes, el portavoz del PSOE desveló que al alcalde se le había abierto en Urbanismo un expediente sancionador por una infracción urbanística, pero que el mismo "se guardó en un cajón" sin que llegara nunca a resolverse. La Gerencia de Urbanismo explicó después que el expediente, que también se abrió a otros concejales, si se había cumplimentado y resuelto y quedó archivado ya que la infracción cometida no estaba tipificada como tal en la LOUA en el momento de cometerse, sino dos años después.

"La incoherencia de sus planteamientos y la manipulación y tergiversación desplegada por Daniel Pérez para desacreditar al alcalde desautoriza al propio Pérez", ha concluido Conde