Llueve dentro de unos módulos prefabricados del CARE Barbarela

Las precipitaciones de los últimos dos días han hecho que en el interior de los módulos prefabricados del CARE San José Obrero, conocido como Barbarela, se filtren las primeras lluvias de la temporada.

Cuatro módulos unidos entre sí y "muy deteriorados", según han indicado fuentes sindicales de UGT, han facilitado que la lluvia se filtre en estos módulos en los que trabajan siete personas dedicadas a la gestión administrativa y sanitaria del centro.

Las lluvias han hecho que los informáticos aconsejen a los trabajadores que apaguen sus equipos informáticos ante el riesgo de "electrocutarse" o que suceda algún percance, según informaron desde el sindicato.

"No es un problema que haya surgido recientemente, es estructural y se repite. Deberían hacer actuaciones cuando deja de llover pero después no hay tiempo para corregir defectos estructurales", han sentenciado desde el sindicato que aseguró que han avisado a la dirección hospitalaria del Virgen de la Victoria, cento del que depende Barbarela, pero hasta el momento no se han tomado medidas al respecto.