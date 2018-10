Málaga tendría otro plan de ajuste si se elimina la plusvalia mortis causa

El Ayuntamiento se vería obligado a aprobar y aplicar un nuevo plan de ajuste si se viera en la tesitura de eliminar totalmente el impuesto de plusvalía mortis causa, que en el último ejercicio aportó una recaudación de 16 millones de euros, según aseguró ayer el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Carlos Conde. El edil explicó que la eliminación de esta recaudación por plusvalía «tendría un impacto grave en el techo de gasto, que bajaría y nos obligaría a un nuevo plan de ajuste, siguiendo lo establecido en la Ley de Estabilidad».

Para tratar de evitar llegar a esta situación, el equipo de gobierno ha reunido al comité de expertos para asuntos tributarios y le ha encomendado la elaboración de una ponencia sobre la «adaptación de la plusvalía a la realidad social» y sobre el presente y el futuro de la aplicación de la bonificación puestas en marcha en la aplicación de este impuesto.

El equipo de gobierno quiere contar así con un diagnóstico de este comité de expertos sobre este asunto, que resulte compatible con el vigente plan de ajuste económico-financiero 2013-2020 y en un contexto de revisión de la fiscalidad de las haciendas locales y en concreto de la reforma del impuesto de la plusvalía.

El equipo se reunió ayer por primera vez en el Consistorio y emitirá una recomendación antes de que termine 2018.

Este comité, cuya creación se aprobó en Junta de Gobierno Local el 2 de agosto de 2013, es un grupo de trabajo gestionado por los responsables de Gestrisam e integrado por profesionales de reconocido prestigio en materia económica y tributaria pertenecientes al ámbito académico, los colegios profesionales y las asociaciones empresariales de la ciudad, cuyos dictámenes no serán vinculantes pero servirán para orientar la política fiscal.

El alcalde retiró del debate la reforma de la plusvalía después del órdago de Cs de no aprobar las ordenanzas fiscales si no se reformaba en el caso de transmisión mortis causa y tras apretar el PSOE durante meses en este asunto para lograr una ciudad libre de plusvalías. El líder de Cs, Juan Cassá, dijo ayer en Twitter: «Suele decirse en política que cuando uno no quiere resolver algo crea un comité o comisión», para luego desear que en este caso sirva para algo.