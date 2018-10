CSIF denuncia 70 reducciones de jornada en el Guadalhorce y el Clínico sin cubrir

El sindicato CSIF denunció ayer que entre enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores hay unas 70 reducciones de un tercio de la jornada sin cubrir en los hospitales Virgen de la Victoria –Clínico– y Guadalhorce.

En concreto, en las urgencias de ambos centros habría 27 reducciones sin cubrir, 21 de ellas correspondientes a enfermeros y seis, a auxiliares de enfermería; una situación que hace que las unidades funcionen con nueve profesionales menos, lo cual supone una sobrecarga laboral para el resto de profesionales.

«La situación de sobrecarga es insostenible para los trabajadores de urgencias, que están doblando turnos y prescindiendo de descansos para cubrir las ausencias. Incluso, la falta de sustituciones está provocando en muchos casos que los trabajadores no soliciten una reducción de jornada que en circunstancias normales sí reclamaría, o pospongan la solicitud», informó el sindicato. CSIF, que no descarta adoptar las medidas oportunas si no se aportan soluciones cuanto antes, considera irresponsable la actitud de la Administración.

El hospital, por su parte, manifestó que «la dirección gestiona la cobertura en función de las necesidades asistenciales de cada momento en unidades y servicios».