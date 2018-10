Casado acusa a Díaz de tener una administración "absolutamente corrupta"

Baño de multitudes para el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en una mañana de domingo muy lluviosa en la capital de la Costa del Sol. El acto previsto por el partido para celebrar el día de la Hispanidad en la plaza de la Constitución fue suspendido y trasladado al Hotel NH Málaga, donde cientos de afiliados del PP se han dado cita para seguir las palabras de Casado, que ha querido arropar al presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, ante la cita electoral del 2 de diciembre. Así, Casado ha dicho que "quienes mancillan a Andalucía son la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el PSOE", para acusarla después de que, pese a las lecciones que ella pretende dar en Madrid, sólo puede sacar pecho de cómo "empobrecer, arruinar y tener una administración absolutamente corrupta".

"Ella es quien humilla a los andaluces, quien hace el ridículo", ha dicho Casado, quien ha sacado pecho de los gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar. Luego, ha calificado de "bochornoso" el hecho de que algunos cargos del Ejecutivo andaluz se hayan gastado dinero público en "prostitutas, cocaína y mariscadas", frente a él o el propio Moreno Bonilla, que no tienen que responder por nada. "No sé cómo no han salido a pedir perdón ella y Pedro Sánchez", ha recalcado, para insistir en que esta es una comunidad con dos expresidentes en el banquillo por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE9, con "900 millones de euros malversados". Ha calificado esa corrupción como "una degeneración moral, una perversidad" y ha prometido, una vez gobierne Moreno Bonilla, una administración austera, menos intervencionista, que abogue por el emprendimiento y la innovación.

"Juanma sabe cómo hacerlo, hay que tener una economía productiva para bajar impuestos", ha dicho, quien ha indicado que los cuarenta años de socialismo en Andalucía se deben precisamente a la red clientelar y la corrupción tejidas por el PSOE.

En clave nacional, ha criticado los presupuestos del PSOE, que suponen más "gasto, más déficit, más desempleo, que nos llevan al paro masivo de nuevo, nos llevan a la recesión" y ha comparado estas cuentas con las de José Luis Rodríguez Zapatero en la antesala de la anterior crisis, ha precisado que no van a aprobar esas cuentas y ha recordado que se han inspirado en los consejos del "vicepresidente económico, Pablo Iglesias", quien ya asesoró, junto a otros dirigentes de Podemos, a Venezuela, Ecuador y Bolivia. "Se cargó la economía de Venezuela", ha precisado.

También ha prometido que, si gobierna, recuperará para el Estado las competencias de Instituciones Penitenciarias, Sanidad, Educación y medios de comunicación de Cataluña, ha exigido ilegalizar a los partidos independentistas que no condenen la violencia y aplicar el 155 para que "se respete la unidad de España, la legalidad y la convivencia", un artículo que ha de aplicarse con la "extensión que haga falta".

Incluso, ha criticado al presidente Zapatero por reunirse con el líder abertzale Arnaldo Otegui. "Con los asesinos no hay nada que hablar", para incidir en que "no vamos a tolerar que se escriba la historia del terrorismo sin las víctimas de ETA".

Juan Manuel Moreno Bonilla, por su parte, ha tachado de indigno que el dinero público se gaste en "puticlubes", y se ha presentado como "la única garantía de cambio, no vamos a pactar con el socialismo que lleva cuarenta años empobreciendo Andalucía"; ha señalado que votar a Ciudadanos es "votar indirectamente" al PSOE, al igual que hacerlo a Adelante Andalucía. "Susana Díaz está traicionando los intereses de los andaluces", ha indicado, para insistir: "Me sorprende y me duele que la presidenta de todos andaluces calle cuando Sánchez negocia con los independentistas, les hace concesiones, les da oxígeno", frente a lo que la presidenta de la Junta debería defender "la igualdad de todos los españoles ante la ley". "Como es militante del PSOE calla de manera vergonzosa", ha declarado.

El presidente de la Diputación y del PP malagueño, Elías Bendodo, ha recordado que Andalucía "tiene la peor sanidad pública de España, la tasa de desempleo más alta de España y se permiten el lujo –en alusión al PSOE– de gastar el dinero de todos nosotros, con tarjetas de crédito, en puticlubes". Ha señalado a Moreno Bonilla como la única oportunidad para "sacar a Andalucía del vagón de cola", además de destacar la ilusión que se ha proyectado en el PP provincial con la llegada a la presidencia nacional de Casado, con más de veinte afiliados nuevos por semana.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que el PP "sabe gobernar con cercanía", ha destacado el papel de la Constitución española como elemento base para una sociedad democrática y se ha preguntado: "¿Andalucía ha contribuido al progreso de España? No". Es más, ha destacado que esta comunidad es la última en renta, en educación y en desempleo, elementos que están unidos para destacar luego que la autonomía ha recibido más de 100.000 millones en ayudas europeas desde 1986, un dinero que no "se ha usado bien".

En el acto han estado presentes importantes personalidades del PP como el parlamentario europeo Esteban González Pons, la exalcaldesa Celia Villalobos o dirigentes populares andaluces de Almería o Córdoba, entre otros. Los militantes han ondeado continuamente banderas de España y el evento ha culminado con los himnos de España y Andalucía.