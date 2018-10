Ciudadanos exige a la Junta retomar el proyecto del centro de salud de Gamarra

Ciudadanos exige a la Junta de Andalucía retomar el proyecto del centro de salud de Gamarra, que ya acumula más de dos décadas de retraso. Por ello, la formación ha presentado una moción a la próxima Comisión de Derechos para pedir que se reserve en los próximos presupuestos una partida para hacer realidad la demanda sanitaria de los vecinos de Bailén-Miraflores.

Junto a vecinos de la zona, el portavoz del grupo municipal, Juan Cassá, advertía de que los pacientes del distrito siguen esperando la creación del centro desde 1986 y que mientras tanto tienen que desplazarse a Nueva Málaga, todo por la "intolerable batalla institucional que existe entre la Junta y el Ayuntamiento". "18.000 pacientes de Gamarra esperan como agua de mayo esa inversión de 3 millones de euros para acometer este centro de salud que cubriría importantes carencias en el distrito en campos como la Medicina General, la Pediatría, la cirugía ambulatoria" señalaba el político.

A pesar de que el Ayuntamiento de Málaga puso a disposición de la Junta suelo municipal para levantar el centro de salud en el años 2000, Ciudadanos insiste en que, desde su juicio, la cesión no estuvo exenta de polémica. "No podemos andar siempre con debates sobre la ubicación de un tercer hospital, discutiendo sobre lo divino y lo humano sin resolver antes los problemas de masificación en nuestra sanidad; el poco tiempo que tienen los médicos para ver pacientes; las condiciones laborales de nuestros sanitarios; abrir las camas que no se ponen en servicio en los hospitales, y centros de salud pendientes como éste de Gamarra" indicaba Juan Cassá.

En este sentido, el partido recordó que la Junta de Andalucía ya anunció en 2011 la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de este centro de salud por un importe cercano a los 200.000 euros, por ello urge al Ayuntamiento de Málaga en la Comisión de Derechos Sociales a reunirse en el menor tiempo posible con la Delegación de Salud y abordar un calendario de ejecución de este edificio, que dispondría, si se sigue con las previsiones de 14 consultas de Medicina de Familia, dos de Pediatría, un par polivalentes y una de cirugía mayor ambulatoria, así como una sala de educación sanitaria y una unidad docente de medicina familiar en una superficie construida de casi 2.400 metros cuadrados.