El Materno tendrá un quirófano pionero para intervenir tumores cerebrales

El Hospital Regional de Málaga contará, en los primeros meses de 2019, con el primer quirófano híbrido de neurocirugía con resonancia magnética intraoperatoria del sistema público sanitario de nuestro país. La incorporación de esta nueva tecnología, evitará que muchos de los pacientes que tengan que someterse a intervenciones de tumores cerebrales tengan que volver a ser intervenidos más tarde, mejorando así su recuperación y su calidad de vida.

En este sentido, el jefe de servicio de Neurocirugía del Hospital, Miguel Ángel Arráez ha explicado que con esta nueva resonancia magnética intraoperatoria se podrán realizar en tiempo real las evaluaciones del grado de resección de un tumor cerebral, facilitando la extirpación de las zonas de la lesión que antes podían quedar ocultas. "A pesar de todos las tecnologías que existen en la actualidad, de manera intraoperatoria los cirujanos no sabemos si realmente hemos extirpado la tumoración o no porque las características de los tejidos no permiten establecer las diferencias entre el tejido normal y que tiene el tumor" señalaba el doctor.

El equipo, que se ubicará en el Hospital Materno por las limitaciones del espacio en el Regional, estará formado por la combinación de la sala de resonancias y del quirófano, que podrán ser usadas a su vez de manera independiente. "La sala de resonancia se conecta arquitectónicamente con el quirófano de neurocirugía. Esto permite que la resonancia tenga funcionamiento rutinario los 365 días del año pero que en las circunstancias en las que el neurocirujano necesite utilizar las dependencias, podrá desplazar al paciente desde la mesa quirúrgica hasta la de resonancia para ver si quedan restos de tumor durante la intervención, y tras esto devolver al paciente al quirófano. En cuestión de 20 minutos se esteriliza toda la sala y la resonancia seguir con su funcionamiento" indicaba Arráez.

Además de tumores cerebrales, las patologías que se beneficiarán de esta técnica son las medulares, los tumores hipófisis o malformaciones y se calcula que solo en el primer año pueda ayudar a entre 70 y 100 pacientes, tantos adultos como niños.