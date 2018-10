La Diputación lleva hoy al pleno la cesión del suelo para el tercer hospital

La Diputación provincial de Málaga lleva hoy a pleno la aprobación del protocolo de cesión de los terrenos del Hospital Civil a la Junta de Andalucía para la futura construcción de un nuevo centro hospitalario en la zona de los aparcamientos.

Durante la mañana, los diferentes grupos políticos deberán ratificar la iniciativa que encabeza el equipo de gobierno, a través de una votación para así poder continuar con los procedimientos necesarios para poner los terrenos pertenecientes a la Diputación a nombre de la Junta y crear así el tercer hospital de la capital.

En este sentido, el protocolo, que debe de ser suscrito por la Junta de Andalucía a posteriori, establece los términos de la cesión gratuita del suelo y deberá estar aprobado por la mayoría, absoluta o simple, en el pleno para poder continuar con el acuerdo entre las dos instituciones públicas.

Horas previas al pleno, el equipo de gobierno manifestaba el deseo de que todos los grupos políticos se sumaran a esta propuesta, «al tratarse de un proyecto de gran envergadura y urgencia para Málaga», que se iba a llevar a pleno inicialmente el día 23 de octubre pero que se ha adelantado para poder comenzar cuando antes.

En las comparecencias previas, el portavoz socialista, Francisco Conejo, informó de su moción, en la que reclama rapidez para la cesión de los terrenos. El PP lleva otra para que la Junta defina ya sus planes sobre estas instalaciones sanitarias e informe del plan funcional y del proyecto básico.

Conejo reclamó que el equipo de gobierno realice la cesión sin contraprestación alguna «y sin escatimar ningún metro cuadrado para que se haga el mejor hospital que Málaga necesita».

Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Salado, criticó tanto a Conejo como al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, por «intentar transmitir que el hospital no se hace porque la Diputación no cede los terrenos». «Es una tomadura de pelo, si no se ha construido hasta ahora es por la ineficacia, la falta de voluntad y la inoperancia de los socialistas pero en este asunto hay lealtad institucional, se ha manifestado la voluntad de colaborar en todo», señaló.