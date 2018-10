Ciudadanos denuncia la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas

Ciudadanos denunciará en el próximo pleno que la Junta de Andalucía ha cobrado a los malagueños en un recibo de Emasa, en concepto de un canon para obras de saneamiento, más de 46,6 millones de euros de los cuales sólo ha invertido 100.000 euros.



"Los malagueños hemos puesto de nuestros bolsillos 46,6 millones para pagar obras. ¿Saben cuánto de este dinero se ha invertido? 100.000 euros en un proyecto para la EDAR Norte, la depuradora que nunca llega y que cada vez es más pequeña en su diseño. Sólo el 0,21% del dinero que los malagueños hemos aportado a este canon se ha invertido después de siete años. Ya está bien. Es hora de que la Junta de Andalucía se tome en serio este asunto", asegura el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, que ha comparecido acompañado por el número 1 al Parlamento, Javier Imbroda, para denunciar la nula y desastrosa política hidráulica del Gobierno andaluz, que obtuvo las competencias en esta materia hace 12 años.



"Estamos hablando de que la Junta cobra a los malagueños 7 ú 8 millones cada año. Todo para que no se haga nada. Además como no teníamos bastante con este canon que no se está invirtiendo, De la Torre hizo amago hace dos veranos con establecer otro. Ciudadanos lo frenamos en seco", recuerda el líder naranja, que considera que el buen trabajo de Emasa no se ve acompañado ni por el Gobierno Central ni por la Junta para paliar "las graves carencias que nuestra provincia tiene en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales que han provocado multas millonarias de la Unión Europa por incumplir la normativa comunitaria".

"La lista de actuaciones pendientes de ejecutar es interminable, la falta de inversión y los constantes incumplimientos en materia de saneamiento muestran la desidia y la dejación de funciones de la Junta de Andalucía", recrimina el candidato de Cs por la provincia de Málaga en las elecciones andaluzas, Javier Imbroda.

Así, Ciudadanos pondrá sobre la mesa en el próximo pleno la falta de inversión en obras de saneamiento a cuenta del canon que se cobra a los vecinos cada mes en su recibo de Emasa o cómo en materia de depuración llevamos 15 años sin una gran obra maestra en la provincia de Málaga, pese a ser deficitaria. La formación naranja recuerda que en Málaga las últimas grandes obras fueron la desaladora de El Atabal y la presa de Casasola, mientras siguen pendientes cuestiones tan prioritarias como el azud o pequeña presa en el río Grande, la eliminación de la sal del pantano del Guadalhorce, o la implantación de agua reciclada y el uso terciario para riegos y limpiezas en Málaga, entre otras.