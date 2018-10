El Kuko, premio revelación al artista con discapacidad de la Bienal Flamenca de la ONCE

El guitarrista malagueño Sergio Molido, El Kuko, recibirá mañana en Granada el premio revelación al artista con discapacidad de la VII Bienal Flamenca de la ONCE. El artista, también miembro de la Peña Torre del Cante, afiliado a la ONCE y vendedor en Los Girasoles, creció en una familia de tradición flamenca y a los ocho años comenzó a estudiar la guitarra de la mano de Pedro Blanco, Antonio Losada y Ramón Barranquero y en los últimos años ha recibido clases de Antonio Soto y del algecireño José Carlos Gómez.

El Kuko interpretará una 'granaina' y una 'seguidilla', acompañado de la voz del granadino Álvaro Rodríguez, en una ceremonia en la que también se premiará a la cantaora de El Viso del Alcor Vanessa González y el guitarrista de Bormujos David Campaña, premios a los nuevos valores del flamenco. Asimismo, la gala -que se celebra por primera vez en el teatro Isabel La Católica- contará con la participación de la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, María Ángeles Carrasco y del delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, Guillermo Quero junto a los máximos responsables de la ONCE en Andalucía y representantes de otras organizaciones sociales.

El artista dedica el máximo tiempo que puede a la guitarra y ahora pasa por un momento dulce por la satisfacción que le da impartir clase a otras personas con discapacidad en el taller de la ONCE. "Este premio es un estímulo para mí para poder seguir, pero también una motivación para ellos, un ejemplo para que vean que siempre se puede conseguir algo más". Asegura que las bulerías le han acompañado toda la vida y considera a Paco de Lucía prácticamente como un Dios: "Es un creador, el más importante que ha dado la música, no el flamenco, la música en general, es demasiado".

Homenaje a Fosforito

Tras la entrega de premios a los nuevos valores, la ONCE rendirá homenaje a Antonio Fernández Díaz, Fosforito, uno de los máximos exponentes del cante jondo. A sus 86 años, el maestro de Puente Genil sumará este reconocimiento de la ONCE a distinciones como el premio Ondas, la Llave de Oro del Cante, la Medalla de Andalucía o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Artista reconocido y admirado a nivel internacional, retirado ya de la vida artística y residente ahora en Málaga, Fosforito se subirá de nuevo a las tablas de un teatro, en esta ocasión, pare recibir el aplauso unánime de la Bienal Flamenca de la ONCE, una noticia que acogió "con verdadera emoción".

La gala de esta edición la clausurará José Galán, precursor del flamenco inclusivo, Premio Solidarios ONCE 2016, que sumó un gran éxito como coreógrafo del flasmob que abrió la pasada Bienal Flamenca de Sevilla, con un fragmento del nuevo espectáculo de su compañía 'Sueños Reales de Cuerpos Posibles'. Con dicha actuación trata de mostrar una continua batalla transitando por distintas emociones hasta resolver conflictos que hacen que los personajes se empoderen y sean ellos mismos, explica el bailaor sevillano.