Zorrilla pregunta si la noria del puerto será sancionada por abrir sin licencia

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha presentado una batería de preguntas para que sean respondidas hoy durante el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y en el pleno de octubre sobre el funcionamiento de la noria del puerto. Así, entre otros puntos, interrogará a los responsables del departamento sobre qué medida van a adoptar, incluyendo las sancionadoras, tras abrir al público la atracción sin la licencia de actividad.



Así, en un escrito presentado al Ayuntamiento, el grupo dice haber conocido que la noria gigante panorámica del puerto, instalada en la avenida Manuel Agustín Heredia, ha sido cerrada «por falta de licencia de actividad, ya que la autorización extraordinaria que le concedió la Autoridad Portuaria era sólo para las labores de mantenimiento pero no para subir pasajeros». Incluso, explican que ha estado abierta al público funcionando unos días sin tener permiso, hasta que se le requirió la licencia de actividad, tras vencer su autorización el 12 de octubre. «Se supone que es una instalación provisional y, por lo tanto, no permanente; se ha solicitado una prórroga del permiso que ya tenía para ocupar parte del muelle 4, pero la Ley de Puertos impide dar autorizaciones provisionales sucesivas tras más de tres años consecutivos», consta en el escrito. Así, la atracción no tiene una concesión por lo que, de forma paralela, «se está tramitando el proyecto presentado por el promotor que se encuentra actualmente en periodo de información pública para que se puedan presentar alegaciones y pendiente del pertinente informe de Urbanismo para determinar si la actividad se ajusta al Plan Especial del Puerto».



Málaga REC ha difundido a través de las redes un escrito de alegaciones a la nueva concesión de tres años y muchos vecinos de Muelle Heredia ya lo han hecho. En su día, los residentes también presentaron escritos pidiendo información del asunto y que no se facilitara una nueva prórroga, «pero no se les tuvo en cuenta». Ahora, los residentes están sorprendidos y preocupados porque no saben qué negociaciones hay entre Urbanismo y los promotores de la noria.





"Aviso a navegantes: la noria del puerto". Málaga REC

HASTA EL DÍA 16 DE OCTUBRE ¡ahora es el momento! de hacer algo real. ¡Ya basta! de aguantar esta estructura que decían venía a traer la modernidad a Málaga e iba a ser provisional. Ahora es el momento de esos que la criticaban pic.twitter.com/z60OXIbmYY — MálagaREC (@MalagaREC) 10 de octubre de 2018

Zorrilla preguntará cuál es la situación de la noria respecto de Urbanismo, si cumple toda la normativa y cuál es el proyecto para construir una estructura fija más ambiciosa y de más altura y ampliar la concesión a un mínimo de ocho años.