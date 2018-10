La foto de los tripulantes de Ryanair en Málaga, envuelta en polémica

El conflicto esta semana a Málaga que los empleados de Ryanair mantiene con la dirección se ha trasladado. El pasado lunes saltó la polémica en las redes con una una foto de un grupo de trabajadores portugueses de Ryanair durmiendo en el suelo del aeropuerto de Málaga. La tormenta Lesli provocó el pasado sábado, día 13, la cancelación de varios vuelos en la capital y los 24 empleados de la aerolínea irlandesa tuvieron que pasar 13 horas en la sala de tripulaciones (crew room) del aeródromo de la Costa del Sol. Una sala que cuenta con sólo 7 sillas.





Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH