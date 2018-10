La Junta exige al alcalde que "no ponga más piedras en el camino del metro"

La presidenta de la Junta reclama a De la Torre que obvie la confrontación sobre el Auditorio para impulsar el proyecto

­La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se despachó ayer a gusto con varios temas de la agenda municipal malagueña en su visita para inaugurar el décimo cuarto Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. En declaraciones a los periodistas, pidió al alcalde, Francisco de la Torre, que deje de «poner piedras» en el camino del metro, después de que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo andaluz decidiera sacar adelante la contratación de las obras de extensión del suburbano al Hospital Civil con la oposición del equipo de gobierno malagueño y parte de los vecinos del distrito.

Díaz espera que «el Ayuntamiento a partir de ahora colabore más de lo que lo ha hecho en los últimos meses, que cumpla conmigo como yo he cumplido con él, cumplí en 2013, llegando a un acuerdo que manifestamos públicamente, me he encontrado muchas trabas en los últimos meses para que ese acuerdo se cumpliese, nuestra palabra está, han visto cómo en el último Consejo de Gobierno está el compromiso firme del Gobierno y los recursos económicos y vamos a seguir para adelante porque Málaga lo merece y los malagueños y malagueñas merecen esa ampliación que va a los núcleos de población con más malagueños de la capital».

Así, pidió al regidor que arrime el hombro, «que no ponga más piedras en el camino y ya llegarán las elecciones municipales y él defenderá lo que quiera defender, para que seamos capaces de cumplir cada uno con nuestra palabra en beneficio de los ciudadanos».

Auditorio

También se refirió Díaz al Auditorio de Málaga después de que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, pidiese una reunión al alcalde para estos días entre las cuatro administraciones, un encuentro que el regidor malagueño ha rechazado porque se convoca en plena precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Dijo no entender que el alcalde ponga trabas al Auditorio, que «es algo positivo, bueno para una ciudad como Málaga», una urbe en la que muchos tuvieron dificultades para alojarse estos días, una «ciudad que genera una expectación, un atractivo cultural de primer nivel además del turístico, el empresarial, que empieza a ser referencia en el turismo tecnológico, de congresos, y queremos completar esa oferta con un Auditorio a la altura de una ciudad como Málaga, hemos tenido esa petición de reunión de todas las instituciones y de nuevo el Ayuntamiento pone problemas porque cree que si el Auditorio se construye va a ser una buena noticia para la Junta; va a ser una buena noticia para Málaga».

La presidenta de la Junta confió en que De la Torre «deje la confrontación y tome la mano tendida que tiene del Gobierno de Andalucía».

En las últimas semanas, la Junta, sin embargo, había pedido poner el contador a cero con el Auditorio o Palacio de la Música, algo que criticó el alcalde, quien recordó incluso que hay un proyecto ya hecho y un suelo previsto en la explanada de San Andrés del puerto.

Asimismo, ayer el presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, solicitó al presidente de la institución, Elías Bendodo, que acepte la invitación de la Junta de Andalucía para reactivar el proyecto del auditorio en la capital, algo que el también presidente del PP en Málaga rechazó por «la necesidad de respetar el proceso electoral en curso en la comunidad autónoma».